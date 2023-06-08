我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫後首現身會議 查克柏格：AI領域有大突破

升息暫停？史指創今年新高

長榮航空贊助美國大聯盟球場 吸引主流市場目光

記者江碩涵／灣區即時報導
長榮航空2019年開始贊助美國大聯盟奧克蘭運動家隊球場（簡稱A's），球場內隨處可見長榮航空的身影，讓台灣人倍感親切。（記者江碩涵／攝影）
長榮航空2019年開始贊助美國大聯盟奧克蘭運動家隊球場（簡稱A's），球場內隨處可見長榮航空的身影，讓台灣人倍感親切。（記者江碩涵／攝影）

2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令人驚訝的是美國大聯盟奧克蘭運動家隊球場（簡稱A's）內環繞著台灣國旗、台灣日及長榮航空的標誌，滿滿的「台灣味」，背後的最大功臣就是長榮航空。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮深耕北美多年，多年來推廣運動品牌的形象深植當地球迷，最早從2015年德州休士頓開航說起，為了當時長榮開航活動，首度與休士頓太空人隊合作簽約，成為運動品牌贊助商之一，一贊助就是三年，最後一年太空人隊得到美國職棒大聯盟冠軍，長榮也跟著受到相當大的鼓舞。

長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成說，運動無國界，運動也有激勵人心、社會的力量，長榮一直以來相當支持運動活動，尤其是台灣體壇個人選手以及國際級賽事，自從2015年贊助休士頓太空人隊後，緊接著2017年就與洛杉磯天使隊簽約贊助，同年底天使隊簽下大谷翔平，等於也替長榮贊助的球隊增添了更多國際注目的眼光。

2019年開始贊助奧克蘭運動家隊

這次「舊金山灣區台灣日」所舉辦的場地—奧克蘭運動家隊球場，則是長榮航空2019年開始贊助的，也是長榮第三個贊助的美國大聯盟球場。鍾凱成分析，北美運動行銷最大的目的，就是與在地主流市場的群眾做更多連結，而這三大球場的贊助活動，的確得到了主流市場以及其他族裔相當正向的回饋，不少主流客群都是透過球場來認識長榮航空，進一步來搭乘長榮航空到亞洲、到全世界各地。

經過疫情三年發展，好不容易今年疫情終於結束。蘇偉仁表示，長榮航空也恢復到疫情前的航班次數，疫情期間縮班非常嚴重，但隨著客群回流，目前北美八個站點，從今年5月中旬開始，每周已恢復84個航班，載客率逾9.5成，每周載客人數已逾2.5萬人，是台灣飛往北美最多航班的航空公司。

疫情結束、旅客回流 長榮航班爆滿

蘇偉仁分析，北美目前最大的兩個站仍以舊金山、洛杉磯為主，每天有三班，班班幾乎爆滿，除了台灣鄉親外，也有許多是利用長榮航網轉機到東南亞的客群。他分析，隨著航班恢復、客流量暴增，未來有機會、有需求的話，再加上資源全方面的到位，有機會再拓增北美更多潛力航班或航點，不過也因為疫情間供應鏈影響導致交機延遲、員工短缺以及部分機場尚未全面恢復，可能還要一些時間與評估，才有機會再向外擴增。

今年「舊金山灣區台灣日」吸引了逾2000個台灣人到場吶喊支持，長榮在其間負責協助安排球場標誌，並贊助樂天女孩們機票。蘇偉仁表示，看到這麼多僑胞鄉親為了台灣日而到球場，相當感動，原本長榮就有贊助運動家隊球場，如今能將這份贊助擴展到台灣日，並結合各方力量，一起成就這場大型活動，感到相當有意義，未來長榮仍將持續贊助各種國際行銷、運動賽事與活動，也讓全世界更多人認識長榮的優質服務，以及認識台灣。

美國大聯盟奧克蘭運動家隊球場（簡稱A's）內環繞著台灣國旗、台灣日及長榮航空的標...
美國大聯盟奧克蘭運動家隊球場（簡稱A's）內環繞著台灣國旗、台灣日及長榮航空的標誌，滿滿的「台灣味」，背後最大功臣就是長榮航空。（記者江碩涵／攝影）
2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令...
2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令人驚豔的是隨處可見的長榮航空EVA廣告。（記者江碩涵／攝影）
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（右）與長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成（左）分...
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（右）與長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成（左）分享長榮航空在北美的國際行銷方式。（記者江碩涵／攝影）

長榮 疫情 太空人

上一則

屋崙公路幫派槍戰流彈奪2歲華童命 2嫌或終身監禁

下一則

Meta執行長查克柏格現身亮相：AI領域有大突破

延伸閱讀

中東及印度將有職業棒球 前大聯盟球星當總教練

中東及印度將有職業棒球 前大聯盟球星當總教練
美西港口陷8年來最久人力中斷 貨櫃輪進出將延誤

美西港口陷8年來最久人力中斷 貨櫃輪進出將延誤
勞資協商談不攏 美西長堤港至少一處碼頭仍將關閉

勞資協商談不攏 美西長堤港至少一處碼頭仍將關閉
場邊人語／離開東灣 前路彎彎

場邊人語／離開東灣 前路彎彎
房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

熱門新聞

狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

2023-06-03 19:49
許多舊金山人在疫情初期離開城市，根據數據，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州。(Getty Images)

舊金山出走潮 有錢人最愛搬去這座滑雪小鎮

2023-06-02 23:35
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
為慶祝全國甜甜圈日，國際甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在本周五免費贈送甜甜圈，灣區所有店鋪都會參加（取自Krispy Kreme臉書）

慶祝全國甜甜圈日 Krispy Kreme甜甜圈免費送

2023-06-01 17:07
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

2023-06-06 01:45
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

身分遭盜用… 金山華人被偷開網路帳戶 轉走6.5萬

2023-06-02 12:44

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師

加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光