屋崙警局與社安隊聯合巡邏 華裔女警「阿平」受歡迎

華裔女警官陳平（右一）、J. Courney（右二）警官以及E. Jordan警官（左二），阿拉米達縣警辦公室也派出代表Bruce Ruan（左一）和社安巡邏隊長馬作林（左三）。（記者張曼琳╱攝影）

自5月開始的每月一次屋崙 警局與台山社安巡邏隊的聯合巡邏如期而至。6日早晨，雖然天公不作美，在陰天外加綿綿小雨下，仍有超過20多名穿著橙色背心的社安巡邏隊義工聚集在陳煥瑛（Wilma Chan）公園，與屋崙警局警員會合，開始他們時長兩小時的特別聯合巡邏。

當日，除了台山社安巡邏隊的成員外，屋崙華促會（OCIC）主席莊錦鎮、副主席彭一玲也參加到巡邏中。屋崙警局共派出三位警員，包括華裔 女警官陳平（Binh Tran）、警官J. Courney以及警官E. Jordan。阿拉米達縣警辦公室也派出代表Bruce Ruan出席，以示對巡邏隊的支持。

女警官陳平為越南 華僑，會講簡單廣東話，因此在巡邏期間廣受商戶的歡迎。她用廣東話向大家介紹自己：「我叫阿平，有事你們可以聯絡我們」。

商戶們也都十分樂見會講中文的警官，熱情與他們握手，感謝警局為維護該市治安做出的工作。陳平向本報表示，其母親來自中國人，父親來自越南，她從在美國出生長大。她也表示，平時只有媽媽在家會叫她「阿平」，媽媽也告訴她，她的名字有「平安」的寓意。她希望用這個名字拉近與商戶間的距離。

陳平在巡邏沿途中瞭解了多個商戶的需求，也聽聞了兩單近幾個月來發生的商戶被砸玻璃的案件。她呼籲，無論事件大小，都可以撥打警局舉報熱線。如果見到巡邏警員或警車，也可以直接上前和他們聯絡，報告事件。

彭一玲也向陳平詢問，如果遇到有精神健康問題的人士，手拿木棍或危險物品時，作為巡邏隊義工應該如何應對？陳平回應，她建議義工儘量與其保持距離，記下其外貌特徵後向警方報告。