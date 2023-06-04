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疫後出遊 旅館服務縮水

記者李榮╱灣區即時報導
許多旅遊常客發現，酒廊的服務現在經常縮點。（讀者提供）
許多旅遊常客發現，酒廊的服務現在經常縮點。（讀者提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響民眾生活三年多，一直到數月前生活才逐漸恢復正常，不少華人也趁著春末夏初的旅遊旺季，安排出遊。不過，許多出遊華人卻發現，旅館、機票、吃飯等旅遊成本增加不少以外，很多疫情前原本有的服務，直到今日卻還是依然是疫情時的「簡化版」，讓人很難盡興。

上周趁著國殤日假期到洛杉磯旅遊的Eric Lee表示，疫情前他就經常帶著妻兒到處遊玩，工作出差與休閒旅遊加起來，每年都至少會在旅館住上七、八十個晚上。也因此累積成了旅館的高級會員，可以免費享受進貴賓酒廊（club lounge）等高級會員的優惠。不過，在疫情以後許多旅館的酒廊至今仍然關閉，「忠心累積出來的會員，好像幾乎沒有作用。」

他表示，2020年疫情開始以後，自己因為是必要行業的成員，依然要去客戶端出差。住旅館時發現，因為當時禁止室內用餐，旅館酒廊關門是相當自然的情況。不過，他發現，即使一直到了早就解封的現在，不少旅館的酒廊都還是以不同的理由關閉酒廊，等於忠誠的會員與一般散客沒啥差別。

Eric舉例，上周一家人去洛杉磯時，特別選擇有酒廊的酒店住宿，原本是希望除了可在酒廊享受早餐與傍晚的開胃小點以外，白天時還能去酒廊喝咖啡跟上網，處理一些公事。沒想到花了一晚200多的住宿費，到了酒店才發現酒廊「在整修」。旅館的權宜方式是放了一個小冰箱在大堂，高級會員以及預定酒廊樓層的住客，可以隨意免費領取碳酸飲料。

「雖然旅館已經有在補救，但這感覺實在是不太好。」Eric說，即使旅館有準備飲料冰箱，但是跟真正的酒廊服務還是相差甚遠。他一年在特定品牌住那麼多個晚上，可是現在很少升等很困難以外，連酒廊服務都經常關閉，「這幾年在美國，好像印象中沒有成功去過一次酒廊。先前去幾間喜來登也是酒廊關閉。」

另一位酒店集團的鈦金會員、上周帶著一家人才去夏威夷歐胡島度假的陳先生也說，疫情後的旅宿服務實在是與疫情前相差甚遠。當然有些旅館品牌維持的還可以，但也有些規模甚大的旅館品牌在會員服務上，可以說是荒腔走板。

他表示，這次去夏威夷原本也是很期待酒店的酒廊。因為多年前曾去過，不但有早餐與簡單的晚餐，還有免費不限量的瓶裝水，以及酒廊絕美的高樓層海景視野，「但不出意外的，酒廊又是沒開。」

他表示，除了酒廊服務縮減以外，事實上疫情後的旅館真的可以說是「一切從簡」。像他今年去了幾次的旅遊，竟然每日清理房間的服務都是必須特別要求才有，讓人大嘆：「住酒店有人每天打掃不應該是很基本的嗎？」

另外陳先生也說，現在許多旅館品牌以環保之名，不再於房內提供罐裝的洗髮精、潤髮液，以及沐浴乳。雖然減塑是很正面的環保方向，可是他卻發現，旅館捨棄罐裝清潔用品後，都改為固定在牆上的大罐清潔用品，住客需要時再自行擠壓所需要的量。然而，他卻發現，房務人員可能是人手不夠，或是忘記確認罐內是否還有清潔用品，「已經好幾次我洗澡已經沖了水，身上都打濕了，才發現洗髮精或是沐浴乳已經沒了。這時候又要擦乾身體，聯繫前台請房務來補充，非常麻煩。」

陳先生表示，疫情之後旅館縮減服務內容的情況實在很多。另外像是旅館的機場接駁車，或是對於高等級會員提早與延後入住等福利，都常用各種理由搪塞刪減，「唯一沒有減、還往上加的，好像只剩房費了。」

疫情之後出遊的人很多，但酒店服務一般不如以往。（記者李榮╱攝影）
疫情之後出遊的人很多，但酒店服務一般不如以往。（記者李榮╱攝影）

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