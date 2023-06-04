駐舊金山辦事處推廣華語 灣區圖書館爭相合作

駐舊金山辦事處3日於舊金山公共圖書館啟動暑期華語課程，非裔男童巴特（左）告訴中央社，姊姊在學韓文，他也想學習另一種語言，期待能學習華語。（中央社）

駐舊金山 辦事處與灣區圖書館 合辦暑期華語課程邁入第5年，最早從舊金山公共圖書館開始，陸續吸引各大圖書館主動爭取合作，今年有超過10間圖書館參與，館數比去年擴增1倍。

駐舊金山辦事處今天於舊金山公共圖書館啟動暑期華語課程，安排老師到現場示範教學，以活潑生動的方式炒熱氣氛，帶領民眾體驗學習華語的樂趣。

9歲非裔男童巴特（Trick Part）告訴中央社，姊姊在學韓文，他也想學習另一種語言，平常在家會寫書法，這次帶著好奇心來參加。

此課程亦開放成人報名，妻子來自台灣的印度裔民眾圖馬拉（Pramod Thummala）感性表示，為了和對方及她家人溝通，平時都是利用線上APP和參考書自學華語，他非常期待這次能有機會感受「圖書館教室」的氛圍。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌和教育組長周慧宜出席活動，朱永昌表示，去年有5間圖書館合作，今年增加到10間以上，館數增加1倍之多；周慧宜說，早期從公共圖書館開始推辦，後來陸續有其他圖書館主動表達合作意願，並於館內騰出空間讓民眾學習華語，期盼此活動能吸引外國人士赴台灣交流。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau），舊金山灣區使用華語人口的成長幅度排名第2，僅次於阿拉伯語，韓語則排名第3。

為推廣華語文，僑委會亦推動設置「台灣華語文學習中心」，如今北加州已有7所，灣區僑教中心主任莊雅淑認為，台灣華語文學習中心最重要的是有學術上的自由，讓主流人士能夠自在學習。

來自台灣、從南灣搬遷至舊金山5年的彭煜婷，今天帶小孩出席活動，她說舊金山市很多人講廣東話和普通話，但她希望女兒學習台灣式的腔調、並且從小就能認同台灣文化，很高興這次圖書館數增加，讓小孩能夠就近學習。