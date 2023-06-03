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矽谷新創生技公司 獲瑞士加速器計畫

記者江碩涵／灣區即時報導
洛杉磯希望之城兒童醫院前院長James Miser來台灣參觀精拓生技的實驗室。（精拓生技提供）
洛杉磯希望之城兒童醫院前院長James Miser來台灣參觀精拓生技的實驗室。（精拓生技提供）

曾在矽谷深耕的新創公司精拓生技（CancerFree Biotech）甫獲得MassChallenge 瑞士 2023 年度加速器計畫，成為全台灣、甚至是全亞洲唯一入選的生技業。精拓生技執行長陳柏翰（Po）說，期待能用這次機會進一步推動使命，透過「替身醫療」癌症藥物測試技術，協助癌症病人在對的時間找到對的藥物，替人類醫療帶來更大進步。

精拓生技是一間專注於創新「替身醫療」進行癌症藥物測試的生技公司。陳柏翰原本在美國的摩根士丹利金融公司擔任IT資安部門主管，因為父親同時罹患三種癌症，開啟了生醫新創之路。

他回憶，他的父親2015年首度被診斷出癌症，機著前後發現三種癌症，治療過程遇到很多困難，每一種症狀使用不同藥，效果非常不一，他的父親必須不斷注射各種嘗試的藥物、化療，遇到非常痛苦的治療過程。

陳柏翰說，直到後來在台北醫學院遇到還在臨床階段的「替身醫療」，父親也因此獲得很適合的藥物治療後，他毅然決然放下美國的工作，投入生醫產業。

精拓生技提供個人化抗癌藥物檢測平台（EVA Select），這也是一種檢測服務，又稱「替身醫療」，主要由專利循環腫瘤細胞擴增技術以及藥物測試平台所組成，透過簡易抽血，替病人擴增血液中的細胞數量，進而提供高品質、足夠數量的細胞，做後續個人化測試及分析，加快癌症病人試藥速度，也減少中間走錯路而得花更多時間抗癌。

精拓生技曾參與2022年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），也曾獲經濟部中小企業處頒發2021年「破殼而出企業」新創事業獎。最值得投資人關注的是，精拓生技是「Meet the Drapers」第五季矽谷新創實境秀的總冠軍，並獲得Draper家族100萬美元的投資金額。

陳柏翰表示，今年的MassChallenge 瑞士加速器計畫，得經過相當嚴格的選拔過程，全球共有112家新創公司參加此計畫，錄取率僅9%。團隊將參加為期4個月的加速計畫，並於10 月 26 日在MassChallenge 瑞士獎項典禮上頒發評選最優異新創公司，有機會獲得高達 50 萬瑞士法郎獎金，以及其他形式的獎勵，對新創團隊來說是相當大的鼓舞。

CTC個人化抗癌藥物檢測技術2022年入選柏克萊加大SPH生醫創新培訓計畫，在舊...
CTC個人化抗癌藥物檢測技術2022年入選柏克萊加大SPH生醫創新培訓計畫，在舊金山和柏克萊加大公衛學院院長Michael合照。（精拓生技提供）

癌症 投資 檢測

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