費利蒙中文學校家長熱心義工癌逝火化 家屬謝社區捐款

負責愛家岑德輝罹癌過世。家屬感謝社區的捐款。（林琪珍提供）

位於佛利蒙的費利蒙中文學校（Fremont Chinese School ）熱心志工家長岑德輝（Ernesto “Ernie” Kong, Jr），經常在學校活動時幫忙。不幸幾年前罹患大腸癌，5月1日時病逝，留下一男一女兩名年幼的孩子。岑德輝的遺體5月30日火化，妻子林琪珍（Kristine Kong）特別感謝社區以及本報讀者的捐款，協助她們一家支付喪葬費用與先前的醫療費 用，「愛心從四面幫方送來，非常感恩。」

「人說在美國生活最怕的是生病。沒想到發生在我們身上。」林琪珍表示，美國的醫療費用與各種其他費用相當昂貴，雖有健康醫療保險 但也沒想到許多治療是不包含在內。所幸有社區的幫忙，不然還真的不知道該怎麼辦。

岑德輝今年4月份才與家人歡度46歲生日，當時他已經屬於末期，雖然能看出與家人開心相聚，但精神已經顯得虛弱。身為家庭支柱的岑德輝離世後，留下結婚多年的妻子林琪珍，以及8歲的Kendra Kong與4歲的Kendrick Kong兩名子女。

林琪珍表示，岑德輝發現身體有異樣時，檢查結果就已經是大腸癌的第四期。但是先生年紀很輕，孩子年紀又非常小，當時小的孩子還不滿一歲。岑德輝一路以來堅持積極治療，並且樂觀正面地面對病魔。不過很可惜後來還是沒能挺過，於5月1日離世。然而，也因為過去多方嘗試各種治療，累積相當大筆的醫療費用。

林琪珍說，非常感謝社區的幫忙，特別是在本報報導後，無論在gofundme籌款網站上，以及直接Zelle捐款的部分，都增加了不少。截至目前統計，gofundme籌款網站的部分，共籌到3萬7366元；Zelle捐款部分，則有2970元。

林琪珍回憶，岑德輝是很稱職的先生與家人，什麼事情都把家庭放在第一位。或許也因為如此，所以即使身體已經相當虛弱、難過，岑德輝都還是堅持要嘗試面對，打起精神與病魔奮鬥，只是很遺憾後來沒能有理想的結果。