屋崙印度裔市議員拉瑪錢德蘭 支持建設可負擔住房

拉瑪錢德蘭與SPUR展開一對一的線上對話。（記者張曼琳/截屏）

印度裔女性拉瑪錢德蘭（ Janani Ramachandran）去年11月成功接任現任屋崙 市長盛桃第四區市議員席位，任期已滿半年。她5月31日與舊金山灣區規畫與城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，SPUR）展開一對一的線上對話，探討多項議題，包括城屋崙市預算 、可負擔住房、交通道路以及商業區建設等。

對話中，拉瑪錢德蘭首先被問及有關可負擔住房在該選區的規畫。她表示，據她了解區內的很多居民十分歡迎建設可負擔住房，她個人也支持，在公有土地上建設可負擔住房。

同時她指出，屋崙市現面臨資金分配難題。並透露市議會與市長正在討論如何平衡預算，以及「如何改變它以滿足最需要的人，並在盡可能短的時間內，從根本上獲得盡可能多的住房。」

拉瑪錢德蘭說：「我們不能再等待 20多年，才在空置的公有土地上能建造經濟適用房，」還指出，該市需要平衡建造新住房和修復不符合規範的房產，用不同的成本，獲得不同的融資機會。

在任職市議員前，拉瑪錢德蘭為公共利益律師，畢業於史丹福大學 。拉瑪錢德蘭也是該市第一位南亞裔議員，以及第一位當選市議員的有色族裔的女同性戀者。