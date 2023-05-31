聖他克魯茲海灘發現2萬5千年前乳齒象牙化石

在2萬5000年前最後一個冰河時代，乳齒象生活在聖他克魯茲縣。（取自國家地理網站）

上周，在聖他克魯茲 縣阿普托斯溪（Aptos Creek）附近的里約德爾馬（Rio Del Mar）海灘發現了一顆成年乳齒象牙化石。雖然中間經歷了一點小波折，最终还是來到了聖他克魯茲的古生物學家手中。

舒赫（Jennifer Schuh）上周五在海灘散步時發現了這顆一英尺長的牙齒。她當時並不知道那是什麼，拍了幾張照片後，發佈到社交媒體，然後把它牙齒留在了沙灘上。

這引起聖他克魯茲自然歷史博物館 （Santa Cruz Museum of Natural History）的古生物學家湯普森（Wayne Thompson）的注意。他打電話給舒赫，告訴她那是什麼。但當舒赫回到沙灘時，牙齒已經不見了。

這讓湯普森寢食難安，於是他在國殤日長周末尋找這塊化石，幸運的是周二下午它就被送進了博物館。

象牙化石被阿普托斯的一位居民撿走，「他不知道那是什麼，只是覺得看起來很有趣，」湯普森說「但他很好，樂意把它上交。」

這顆牙齒是在聖他克魯茲縣發現的第二個經證實的乳齒象化石；1980年同样是在阿普托斯溪，曾發現120磅重的幼年乳齒象頭骨。