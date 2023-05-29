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半月灣華人大規模屠殺 亞裔美好社區促進會捐款受難者

記者李榮╱半月灣即時報導
亞裔美好社區促進會捐贈善款，給半月灣受害家屬以及慈善機構Coastside Hope。（亞裔美好社區促進會）
亞裔美好社區促進會捐贈善款，給半月灣受害家屬以及慈善機構Coastside Hope。（亞裔美好社區促進會）

風景如畫的半月灣今年1月發生駭人聽聞的槍擊案，一名67歲的華人槍手華人趙春力（Chunli Zhao，音譯）分別在山菇農場（Mountain Mushroom Farm）與康柯德農場（Concord Farm）對同事大開殺戒開槍，導致7人死亡、3人重傷，也讓多個家庭破碎，家屬親友傷心悲痛。長期在社區服務的亞裔美好社區促進會（Asian American for Better Community, AABC）經過數月的聯繫，並得到灣區多個愛心社團的支持。日前亞裔美好社區促進會創辦人陳朝全率領代表團隊前往半月灣，與受難家屬以及慈善機構Coastside Hope會面，表達慰問和關懷之情。

陳朝全表示，此行的目的是提供實質的幫助，用一點一滴大家聚集來的援助直接送達給這些受難家庭，期望能在生活上給予他們一些支持，表達大家的溫暖關懷。

當日與亞裔美好社區促進會一同前往的社團代表包括北加州台灣工商會會長王若衣、副會長黃俊肇、財務長蘇朱蓓琳、北加州青商會會長康宜㚬，以及美國道禪學會、展望未來基金會、薩拉度加副市長趙嬿、前薩拉度加市長劉嘉琳等人。大家分別代表著各個社團，前往受難家屬身旁，傳遞溫暖和關懷。

薩拉度加副市長趙嬿指出，面對如此的災難性事件，社區的關愛沒有界線，「我們希望透過組織募得的善款，幫助受難者及其家屬度過困難時刻。」

劉嘉琳也強調，慰問的目的是告訴社區民眾，「我們並未忘記他們」。這些受害人經歷了創傷和生離死別的痛苦，深深地刻在他們的心中。希望透過這些組織提供實際的幫助，給予受難家屬所需的支持。

亞裔美好社區促進會一行受到Coastside Hope慈善機構的執行董事格蕾羅（Judith Guerrero）的歡迎。格蕾羅向大家介紹該慈善組織的運作和流程，並分享協助當地有需要幫助居民的經驗。亞裔美好社區促進會並捐贈善款，表達對Coastside Hope的支持。

亞裔 加州 華人

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