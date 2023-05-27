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加州囂張街頭犯罪 火燒警車殺人越貨 被抓34人

記者劉先進／屋崙即時報導
州總檢察長邦塔宣布，針對街頭犯罪團夥Varrio Colonia Parlier Nortenos，展開破鍵行動，逮捕34名嫌疑人，並繳獲64件非法武器彈藥和包括芬太尼在內的非法毒品。 （記者劉先進 ／攝影）
州總檢察長邦塔宣布，針對街頭犯罪團夥Varrio Colonia Parlier Nortenos，展開破鍵行動，逮捕34名嫌疑人，並繳獲64件非法武器彈藥和包括芬太尼在內的非法毒品。 （記者劉先進 ／攝影）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）本周宣布，針對街頭犯罪團夥Varrio Colonia Parlier Nortenos，展開破鍵行動（Broken Bonds），逮捕34名嫌犯，並繳獲64件非法武器彈藥和包括芬太尼在內的非法毒品。這一團夥膽大包天，不僅殺人越貨，銷售麻醉品，還曾威脅執法部門，縱火燒掉警局車輛。

25日舉行的行動，瞄準犯罪團夥Varrio Colonia Parlier Nortenos，他們被指控對佛萊斯諾（Fresno）地區，特別是里德利（Reedley）和帕利爾市（Parlier）飆升的暴力事件負責，其中包括殺人事件和非法槍枝案件。此外，該團夥被指控對當地執法部門進行威脅，包括2022年發生的針對帕利爾警局車輛的縱火事件。

此次調查由佛萊斯諾縣多機構幫派執法聯盟（MAGEC）工作隊、佛萊斯諾縣警長辦公室、聯邦調查局、美國加州東區檢察官辦公室、佛萊斯諾地檢長辦公室、佛萊斯諾警局、加州公路巡警和加州司法部調查局高影響調查小組（HIIT）進行。

相關調查始於2021年。此次行動繳獲了64枝槍，包括幽靈槍、AR式步槍、半自動手槍；加長彈夾、彈藥和防彈衣；非法毒品包括芬太尼、甲基苯丙胺、可卡因；以及大約2萬6509元的貨幣。此外，該調查至少阻止了四起犯罪，包括一起大規模槍擊事件。

行動中，發出不少州和聯邦的搜查令和逮捕令，佛萊斯諾地檢長辦公室和美國加州東區檢察官辦公室將對本案進行起訴。嫌疑人面臨的指控包括殺人、共謀殺人、入室搶劫、武裝搶劫、劫車、入室盜竊、非法持有武器、銷售麻醉品、運輸麻醉品、勒索和汽車盜竊。

邦塔說，佛萊斯諾地區和整個州的執法機構，為解決暴力和犯罪集團化問題而建立的強有力的夥伴關係，達成了此次行動。行動發出了一個強烈的資訊，即針對社區的行徑，威脅保護加州人的公務員的犯罪活動將不會被容忍。「保護公眾安全是我們的最高優先事項，在有所成就之前，我們不會歇息。」

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