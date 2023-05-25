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謝安宜起訴亞裔贓物販子 四年來第三次被捕

記者張曼琳╱舊金山即時報導
此前黎國收購位贓物的奶茶店。（谷歌地圖）
此前黎國收購位贓物的奶茶店。（谷歌地圖）

去年因在舊金山Larkin街一奶茶店收售贓物被捕的越裔嫌犯黎國(音譯,Quoc Le)，四年來第三次因被控持有被盜贓物被羈押候審。

根據24日晚間舊金山地檢長辦公室的書面聲明，地檢長謝安宜宣布，對32歲的黎國提出持有贓物的新指控。

聲明中寫道：「黎國在5月18 日，位於Alemany 大道2600號街區的家中被舊金山警察局逮捕。這是他在四年內第三次被控持有贓物。」

此前，黎國分別在2019 年和2022 年同樣因而持有贓物的刑事指被捕，接受法院命令的導航監控(GPS monitoring)後被釋放。

「那些販賣贓物牟利的人，在困擾著我們城市的犯罪盜竊團伙中扮演著重要角色」，謝安宜說，「小偷們知道他們可以很容易地將贓物賣給這些人，這一事實使他們偷得越來越多。我們必須盡一切努力破壞這些複雜的犯罪網絡，並通過審前拘留和一切可用的法律手段，防止持續盜竊和財產犯罪對城市居民、企業和遊客產生更多影響。」

黎國在2019年被時任舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）辦公室起訴和逮捕期間，曾收售無以計數偷來的筆記型電腦、手機與其他裝置。根據檢察官透露，其中許多贓物來自舊金山地區棘手的砸車搶劫案件。

舊金山 警察 手機

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