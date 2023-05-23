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北加逮9未成年 涉35起連環搶劫

記者劉先進╱屋崙即時報導
屋崙華埠此前發生搶劫案。（受訪者供圖）
屋崙華埠此前發生搶劫案。（受訪者供圖）

北加州舊金山灣區屋崙警局23日表示，逮捕了9個未成年嫌犯，年齡在12至17歲之間，涉及35起系列搶劫案。其中有的搶劫案曾發生在屋崙華埠等社區。逮捕原因為，警方發現一輛通緝車輛，該車輛逃離。警方利用直升機檢測並追捕抓到嫌犯。

警方透露，屋崙社區最近數周被一些暴力分子恐嚇。這些人對一些社區成員實施搶劫。這些搶劫團夥正以驚人的速度公然傷害個人。到目前為止，與去年同期相比，搶劫案增加了7%。

5月21日，警員發現了一輛與系列搶劫案之一有關的通緝車輛，並跟蹤該車輛到14街的100號街區。四人從車內出來，進入附近的一家建築。警員在進入該地點前協調了一個追查計畫。當警員到達時，一輛車以很高的速度駛離。

警局直升機（ARGUS）監測到該車輛，並追蹤到第6大道和第15街的區域。四人從車內出來後步行逃離。警員快速作出反應，在徒步追捕後，安全地將這些人拘留。此外，警方還拘留了上述逗留地點內的五人。

警方表示，由於巡邏隊、社區資源科、制止暴力的警員和刑事調查部門的工作和協作努力，共有9人因搶劫被捕，他們的年齡在12至17歲之間，包括3名女性，6名男性。其中8人是屋崙居民。

目前，這個團夥與35起報告的搶劫案有關。搶劫的區域主要包含Rockridge、Uptown 、Trestle Glen、大美麗湖（Grand Lake）、Bella Vista、Acorn、華埠、Fruitvale和Ivy Hill 等。

目前，警方未透露，具體有幾起搶劫案發生在華埠。屋崙警局說，正在積極調查，確認與這些被捕者有關的搶劫案。若市民有任何訊息，可與警局搶劫科聯繫，電話：（510）238-3326。

屋崙 華埠 通緝

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