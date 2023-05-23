費利蒙中文學校熱心家長抗癌多年不敵病魔離世 留下兩稚子

岑德輝（右後）走後，留下兩個稚子。（林琪珍提供）

位於佛利蒙的費利蒙中文學校（Fremont Chinese School），有一位經常參與學校活動的熱心家長岑德輝（Ernesto “Ernie” Kong, Jr）抗癌多年，但還是不敵病魔於日前病逝，留下一男一女兩名年幼的孩子。妻子林琪珍（Kristine Kong）面臨家庭支柱離世，以及龐大的醫療及喪葬費用非常煩惱，正尋求社區的幫忙。她們一家網站上募款，希望社區伸出援手協助岑家度過難關。

岑德輝在5月1日過世，年僅46歲。他留下妻子林琪珍，以及8歲的Kendra Kong與4歲的Kendrick Kong。林琪珍表示，先生是在2019年時確診大腸癌，當時一發現就已經是第四期，「以前也沒有什麼其他的症狀，當年的年初才做過全身的健康檢查，沒有發現問題。（得知罹癌的）消息對我們打擊很大，小孩年紀又還那麼小，那年老二還不滿一歲。」

但是，岑德輝是個很負責的爸爸，一直正面應對病魔；甚至一直到過世前身體已經極為不舒服、呼吸都相當困難了，都還是跟護士說：「沒關係，我可以的。」

林琪珍回憶，當時會發現身體出現異樣，是2019年有一天晚上，岑德輝突然感覺身體非常疼痛、痛到站不起來。休息之後，症狀一度消失。但早上又再痛了一次，兩人都驚覺不對勁，趕緊就醫。照了電腦斷層與切片等其他檢查幾度來回後，確認罹病。

她說，先生沒有相關的家族史，從沒想過會那麼年輕罹癌，確診時才42歲。也因為年紀輕小孩還小、家庭負擔大，先生積極嘗試過許多治療，還包括一些保險未給付的免疫療法，或者中醫與其他替代醫學 療法（alternative medicine）等，很可惜後來還是沒能恢復健康。

然而，長期的治療同時累積了大筆的醫療費 用。林琪珍描述，岑德輝是個心地很善良、很有耐心、很孝順的人，扮演父親的角色非常稱職，幾乎什麼都是為了家庭著想。岑德輝原本是從事資訊（IT）相關的工作，很感謝當時公司沒有放棄他，在治療過程中讓先生一直有醫療保險 ，也讓先生回去上班。只是到了後來，身體狀況已大不如前，且經常需要治療，她與先生兩人都必須減少工作量，工資也不如過往。

她表示，先生4月時才過了46歲生日，一家人開心慶生，沒想到5月就離世，真的讓人非常傷心難過。目前正在處理後事中，預計月底火化。

費利蒙中文學校校長施郁瑞向本報指出，岑德輝是學生家長與義工，「這位家長熱心參與學校活動，曾經在2022學校的小吃品嚐會中，協助製作棉花糖、幫忙中文學校籌款。現在他的家庭需要大家的幫忙，也請求你為他們家庭禱告，願他們度過這困難的時刻。」

頓失家庭支柱的林琪珍正在籌措累積的醫療費用與喪葬費用。gofundme籌款網址：https://rb.gy/wdk4o。或者以Zelle捐助，帳號：[email protected]。