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不明人士拋磚頭 舊金山市長布里德叫停治安論壇

記者張曼琳╱舊金山即時報導
有不明人士因曾試圖向台上扔一塊磚頭被警察要求離開。（ABC電視台畫面）
有不明人士因曾試圖向台上扔一塊磚頭被警察要求離開。（ABC電視台畫面）

23日下午2時，在舊金山聯合國廣場（UN Plaza，市長布里德（London Breed）與多位市議員們，就該市的毒品危機開展公開論壇，但因公眾的強烈情緒和吶喊聲，不得不叫停，布里德決定將後續環節轉移至市議會大廳。

市長布里德在聯合國廣場的發言中，對解決毒品危機發表了態度強硬的聲明。在她正準備回答市議長佩斯金（Aaron Peskin）的提問時，在場公眾的吶喊讓她決定叫停。

當日也是每周二市議會的例行會議，在市議會正式開始前先同市長布里德為毒品危機何公共安全問題進行討論。但在回答市議長佩斯金提出問題後不久，布里德則回應：「我不確定在不聽取公眾意見的情況下，這是一個能夠完整回答問題的合適論壇。」

佩斯金隨後要求休會，並要求會議在室內開始。

根據ABC7電視台報導，有不明人士在公開論壇期間被警察要求離開，據悉這位人士可能曾試圖向台上扔一塊磚頭，但被人群中的某個人撲倒。

在重新回到市議會大廳後，佩斯金也承認了有人試圖向他們扔東西，但無人因此受傷。佩斯金在發言中表示，他認為UN Plaza為舉辦公開論壇的最合適的地點，因為幾十年來，「它一直是露天毒品交易和毒品使用的最嚴重熱門地點之一」。該廣場位於市政廳附近，田德隆地區的邊緣。

近期，舊金山市為解決毒品危機做出了努力。本月初，加州高速巡警（CHP）開始在特定的高犯罪地區部署警員，其中包括田德隆（Tenderloin）和南市場（South of Market）地區，作為與加州高速巡警和該市合作打擊毒販行動的一部分。

布里德在談話中提及了這一行動：「我們需要真正積極地反對田德隆的露天毒品交易，不僅是從地方，而是從州和聯邦層面，」還補充道她認為當對這樣的行動開始時，將是舊金山的新開始。

在市府電視直播中，布里德決定將後續環節轉移至市議會大廳。（記者張曼琳╱截屏）
在市府電視直播中，布里德決定將後續環節轉移至市議會大廳。（記者張曼琳╱截屏）

毒品 舊金山 加州

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