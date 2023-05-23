我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

編譯徐榆涵／即時報導
加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)
加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。

NBC報導，加州羅克林（Rocklin）警方稱，事故發生在當地時間18日晚間8時15分左右，羅克林公園大道和史丹福牧場路交叉口，加州議會大廈東北方約40公里處。

警方聲明指出，41歲男性里瓦拉當時「正試圖幫助十字路口的一些小鴨」，卻被一名年輕司機不慎開車撞上。

鴨子們毫髮無傷。羅克林警長霍里洛（Scott Horrillo）表示，肇事的17歲女孩未逃逸，調查仍在進行中，但不太可能面臨刑事指控。

一名目擊現場畫面的12歲男孩受訪表示，對里瓦拉的行為感到敬佩，「當時小鴨們正面臨危機，他下車保護了鴨子一家。人們替他鼓掌，因為他奮不顧身擋在車前」。

里瓦拉的遺孀周安潔（Angel Chow）表示，人們的哀悼令她感動，「過去幾天裡里瓦拉獲得大量的愛和支持。人們紛紛稱頌里瓦拉帶來的積極影響，讓我們備感榮幸，並對此非常感激。」

據了解，事發當時，霍里洛兩個年僅6歲和11歲的孩子也在後座，全程目睹並見證了父親的「最後善舉」。

加州

上一則

台灣同鄉會華盛頓郵報登廣告 走向主流籲支持台灣

延伸閱讀

南加亞裔男詐騙逾120萬元失業救濟金 被判入獄七年

南加亞裔男詐騙逾120萬元失業救濟金 被判入獄七年
舊金山灣區獨棟屋中間房價高達125萬元 比疫情前增長28%

舊金山灣區獨棟屋中間房價高達125萬元 比疫情前增長28%
一分鐘看加州／美國最孤單道路US Route 50 下一站3073哩外

一分鐘看加州／美國最孤單道路US Route 50 下一站3073哩外
南加6大農夫市集 新鮮美食任選擇

南加6大農夫市集 新鮮美食任選擇
Megabus重新營運 推1元票價吸客

Megabus重新營運 推1元票價吸客

熱門新聞

舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

2023-05-18 19:15

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」