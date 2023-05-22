我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京和西方緊張升溫 全球投資銀行中國獲利遽減

紐約地鐵擬漲價至2.9元 可能在9月生效

台灣同鄉會華盛頓郵報登廣告 走向主流籲支持台灣

記者李榮╱聖荷西即時報導
北加州台灣同鄉聯合會在華盛頓郵報上登半版廣告，呼籲主流支持台灣。（記者李榮╱翻攝）
北加州台灣同鄉聯合會在華盛頓郵報上登半版廣告，呼籲主流支持台灣。（記者李榮╱翻攝）

76屆的世界衛生大會（WHA）近日在瑞士日內瓦舉行。22日大會作出決定，拒絕「邀請台灣以觀察員身份參加世界衛生大會納入議程」，台灣再度叩關失敗。雖然在中國的阻礙下，台灣今年未收到邀請函、不得其門而入並不令人意外，但是長期支持台灣的北加州台灣同鄉聯合會，今年決定走入主流。理事會籌集了四萬多美元，並請專人設計插畫與文稿，在華盛頓郵報（The Washington Post）上刊登半版廣告，表達台灣應該加入世界衛生體系的訴求。

這次半版的廣告是在5月20日當天刊登，同鄉會是在22日（周一）才收到實體報紙。北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，雖然廣告費用真的非常昂貴，但大家覺得總是做出了一些不一樣的突破，期待在主流社會也有更多人知道台灣被摒棄在世界衛生體系之外。

張正邦說，台灣從2016年以來，就因為中國的打壓而無法以觀察員身份參加世界衛生大會。雖然中國總是宣稱他們能代表台灣，但是台灣與中國明明是不同國家，只有台灣2350萬的人民才能代表台灣，台灣可是民主社會。這次同鄉會決定在主流刊登廣告發聲，也就是認為支持台灣的聲音不能只在華人社區呼籲，更要走到外面、爭取國際的認同。

廣告細述台灣的健康與醫療成就，強調台灣擁有國際級的醫療與防疫水準、醫學訓練及全民健保，完全不應該被摒除在國際衛生體系之外。將台灣拒於世界衛生大會的門外，單純只是因為地緣政治強權的打壓威脅，相當荒謬且不公平。

廣告中還提到，台灣從一個原本需要外援，轉變到能夠提供國際的人道援助的國家，展現出台灣堅定不移、扮演國際公民角色的信念。呼籲主流社會加入與支持台灣，要求世界衛生組織能夠邀請台灣參加。

文稿中更提到，健康醫療照顧決不應該被政治所影響，更不該是國際談判的工具，「健康醫療是我們互相照顧彼此，讓大家都安全。」

對於中國一直以來的打壓，透過政治力量阻礙台灣，張正邦指出，台灣本身就主權獨立，中國稱兩岸一中的說法一廂情願，而且長期打壓行為只會將台灣民眾籲推愈遠。更何況，台灣在健康保險與醫療照顧上，舉世聞名有目共睹；在健康照顧與醫療合作上，台灣回饋世界也向來不落人後，將台灣拒於門外毫無道理。

張正邦表示，這次廣告半邊是文稿，另外半邊是藝術插畫，展現台灣醫療量能與國際合作的企圖心。插畫部分是北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿，以及設計師陳瑋璇（Alicis Chen）共同完成，「這次的廣告是大家多年的夢想，希望錢花得值得，讓全美國人看到台灣。Taiwan can help and Taiwan is helping」。

加州 北加 醫學

上一則

Uber擬轉租米慎灣新總部1/3空間

延伸閱讀

北加州中國大專校友會聯合會 拜會世報

北加州中國大專校友會聯合會 拜會世報
美國華人婦女聯合會 送鞋襪給無家可歸者

美國華人婦女聯合會 送鞋襪給無家可歸者
連江華人罹病 同鄉會募款十萬

連江華人罹病 同鄉會募款十萬
109分局警察患重症 華社積極籌款送愛

109分局警察患重症 華社積極籌款送愛
南加州中文學校聯合會舉辦春季學術比賽 促進中文學習

南加州中文學校聯合會舉辦春季學術比賽 促進中文學習

熱門新聞

舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

2023-05-18 19:15
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17

超人氣

更多 >
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者