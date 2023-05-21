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林涵琪被殺29年冷案辦追悼會 縣警長將簡報調查進展

記者李榮╱灣區即時報導
阿拉米達縣警長勝利婭將出席林涵琪悼念活動，並簡報案件進展。（檔案照片）
阿拉米達縣警長勝利婭將出席林涵琪悼念活動，並簡報案件進展。（檔案照片）

1994年發生在卡斯楚谷的華裔女生林涵琪（Jenny Lin）命案至今尚未偵破，該案一直是灣區華人最重大的懸案之一，也是家人心中永遠的痛。事發至今已經29年，林涵琪的家人將依循往例舉辦悼念儀式，今年會在5月26日（周五）於卡斯楚谷圖書館（Castro Valley Library）進行追悼。阿拉美達縣警局長勝利婭（Yesenia Sanchez）也會親臨，介紹案件的調查進展與現況。

林涵琪基金會表示，當日圖書館追悼結束後，眾人將在卡斯楚谷市中心進行燭光漫步，呼籲社會重視這宗還未偵破的謀殺案，也期待大眾更關注兒童安全。

震驚社會的林涵琪案發生在1994年5月27日，充滿活力、擁有音樂天分的優秀學生林涵琪在卡斯楚谷寓所內慘遭殺害，得年僅14歲。那天，林涵琪放學後一人在家，晚上林父回家時，約晚間6時45分發現女兒在樓上全身赤裸且已經死亡。

多年來警方一直追查本案。越南出生、原名何國洲的蕭姓男子（Sebastian Alexander Shaw，音譯）一度被認為是主要嫌疑人，但涉及多宗殺人案的蕭男在2021年時，已於俄勒岡州的監獄中死亡。根據警方資料顯示，蕭男在林涵琪命案後不久在波特蘭被警方逮補，當時他26歲。警方在一台從聖拉蒙遭竊的汽車中找到蕭男，車上還有槍械、刀具、滑雪面罩、手術手套、封箱膠帶等物品。

後來蕭男被警方釋放，但幾年後又因謀殺以及性侵案件等其他案件被逮捕。2000年時他認罪，被判處兩個無期徒刑。蕭男曾向警方稱，自己另外涉及10到12宗的謀殺案，包括在加州的案件，但是他拒絕透露詳情。蕭男幾度與檢察官協商，要求以保證不會被求處死刑為條件，換取揭露所犯案件的細節，然而一直未能與檢方達成協議。包括林涵琪命案在內的懸案，至今也未偵破。

阿拉米達縣警局曾在去年表示，已經以更先進的DNA技術找到新線索，但還不能透露太多細節。而蕭男的涉案可能，已被排除。

多年來林涵琪的父親林永章、母親宋美蓮持續與執法機關合作，期望早日偵破懸案，同時也一直希望為小琪實現音樂夢想，成立基金會幫助其他有天份的學生，讓小琪的生命以另一種方式延續，同時每年舉辦紀念儀式。29年來，基金會不但頒發音樂獎學金及舉辦音樂夏令營，供青少年免費參加，並且也在社區推廣兒童安全訊息、加強安全教育，預防再有兒童成為受害人。不久前基金會又捐贈了一批以安全為主題的書籍給阿拉米達縣多個圖書館。

雖然距離案發已久，家屬還是期盼社區民眾提供線索，透過警方與法醫專家的追查讓真相水落石出，基金會已將懸紅提高至20萬元。各界如有任何關於案件的線索，可致電警方（510）667-3636，或免費熱線（855）4-JENNY-LIN。

林涵琪遇害時年僅14歲。（基金會提供）
林涵琪遇害時年僅14歲。（基金會提供）
林涵琪命案至今已29年，尚未偵破。（基金會提供）
林涵琪命案至今已29年，尚未偵破。（基金會提供）

圖書館 手術 加州

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