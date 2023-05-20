舊金山慈濟浴佛典禮 150人同願天下無災

郭華健（右）向慈濟北加州分會執行長謝明晉（左）頒發表彰證書。（記者張曼琳／攝影）

慈濟基金會舊金山 支會舉行年度浴佛節典禮，在慶祝佛誕日的同時，也祈願天下無災，世界和平。

典禮在5月20日周六早上於舊金山日落區慈濟會所舉行，約有150人出席活動。典禮氣氛莊重，慈濟北加州分會執行長謝明晉帶領大家誦經祈禱，合唱歌曲的環節外，現場也有鞠躬獻花等儀式。

多位宗教界、政界和華埠 僑界代表出席活動，包括舊金山跨信仰委員會的主任帕帕斯（Michael Pappas）、伊斯蘭教領袖馬克維斯（Zachary Markwith）、舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、中華總會館代表、華埠資深僑領李殿邦、周達昌、鄧灼照等，以及金山國父紀念館館長陳夏儀。

儀式結束後，帕帕斯、朱永昌和郭華健等分別發言致詞，郭華健也向慈濟頒發表彰證書，感謝慈濟基金會為社區的貢獻。