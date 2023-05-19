「不被看見的亞裔」 灣區有1/3亞裔 卻未獲匹配資源、關注

潘君達表示，數據非常重要，因為決策制定者都是透過數據確定問題以及如何應對。（記者葛歆睿 / 翻攝）

世界80億人口中，大約60%是亞裔 ，美國每七人中就有一名亞裔，舊金山灣區更是三人中就有一名亞裔。儘管亞裔在人數上占有絕對優勢，卻沒有獲得匹配的資源與關注，常被形容成「不被看見的亞裔」（Invisible Asian）。

史丹福大學 醫學院臨床教授斯里尼瓦桑（Malathi Srinivasan）表示，亞裔在醫療研究中的樣本不足，在全球範圍內，參與臨床試驗的亞裔只有11%，在美國只有2%。他說：「我們必須在收集數據和研究分析方面，做得更好。」

前加州 參議員潘君達（Richard Pan）提到，凱瑟家族基金會（Kaiser Family Foundation）近期一項有關對槍枝暴力擔憂的研究報告指出，非裔和拉丁裔對槍枝暴力問題的擔憂大於白人，但報告卻對亞裔美國人「隻字未提」。他說，實際上，之前有其他報告顯示，亞裔是所有種族中最擔憂槍枝暴力的。

潘君達表示，數據非常重要，因為決策制定者都是透過數據確認問題以及如何應對，「沒有數據就等於沒有問題，也不需要應對。」他說，「我們必須在研究數據中出現，要求我們的聲音被聽到，而不是一遍又一遍地被抹去。」

潘君達認為，亞裔要被看見，不僅只是要求「別人」來收集數據，自己也要投資自己去做。除了確保數據被收集到，亞裔在解釋數據方面也要爭取發言權，當數據出來後，也要能夠參與決策制定，要求資源，最後，至關重要的是確保所有社區同樣得到服務。