華人殺豬盤新騙局：微信投資 iPhone 40%回報

聯邦貿易委員會提醒民眾，小心微信平台的投資騙局。（記者劉先進╱翻攝）

社交媒體上針對華人 的殺豬盤騙局又有新花樣。聯邦貿易委員會（FTC）18日專門發文提醒這種騙局。文中表明，有人在微信平台上鼓吹人們「投資 」五花八門的居家用品和電子產品。民眾為了投資，同意預付較零售價多出三倍的價格，購買 iPhone、筆電和家具等商品。對方承諾在 1到3 個月內，便可獲得 20%到40% 的報酬率。但實際是騙局，總共從華人社區騙走數百萬資金。

本報此前已多次獨家報導針對華人或亞裔的殺豬盤騙局。騙子透過微信、LINE、臉書、Instagram或WhatsApp等社媒，與華人相識，有時是交朋友，有時是網戀，然後再宣揚比特幣等在線投資機會。一開始，華人網絡開賬戶後，投資有回報，在賬戶上也有體現。等華人加大籌碼後，投入的資金石沉大海，受害者損失慘重，動輒數十萬。

聯邦貿易委員會和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)此前曾在舊金山舉行「針對亞裔社區的詐騙 」的討論會。在舊金山居住30年的日裔老人岩崎（Katsumi Iwasaki）說，一英俊男子在網上和他「熱戀」，聲稱因救某個將軍家人被獎勵大批金子，不知如何存放，可以郵寄過來，但需要郵費、保險和稅費等，總計騙走他畢生積蓄40萬。

聯邦貿易委員會表示，在微信上，有人短時間內密集出現並發表文章，鼓吹人們「投資」各式各樣的居家用品和電子產品，並承諾在 1到3 個月內，可獲得 20%到40% 的報酬率。詐騙者使用微信群，利用聲稱自己成功賺錢的投資人照片及故事，大肆宣傳這些投資機會。有人為了投資，同意預付較零售價多出三倍的價格，購買 iPhone、筆電和家具等商品。詐騙者則保證投資人會在 1到3 個月內收回成本，並表示為了表達謝意，投資人可以免費持有這些產品。

詐騙者起初會將產品出貨且付款給部分投資人，導致人們身陷騙局而投入更多資金。「實際上根本沒有投資，這些騙子支付的金額，不過是從新進投資人手上騙取的九牛一毛，全是彌天大謊。詐騙者為了取信對方，常會利用彼此的共通點，像是共同的語言或文化。他們善用這些關係，竭力鼓吹不容錯過的投資騙局。」

聯邦貿易委員會說，這種投資騙局在微信上掀起風暴，騙走華人社區數百萬資金。該委員會提醒廣大華人，別相信保證讓人賺錢、得到一大筆資金、或是賺到保證報酬的承諾。沒有人能保證龐大財富唾手可得、卻毫無風險。會這樣說的正是詐騙者。「至於親身作證大賺一筆的成功人士或照片呢？這些都很容易偽造。」

委員會說，請微信群組管理員移除推銷投資的成員。為防詐騙，也可移除提供建議或「幫忙」進行投資的任何人。華人在投資前先調查清楚。可將公司名稱或人名連同「評價」、「騙人」或「投訴」等關鍵詞在網路上搜尋。找出投資如何運作及自己的資金走向。