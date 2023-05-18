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長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

由於得天獨厚的地理條件，灣區不僅氣候宜人，更是處處有風景。小編特地為您整理出東南西北中各個方位的郊區健行好去處，不如這個周末就動身！

一、塔馬爾派斯山州立公園（Mt Tamalpais State Park）

位於馬林縣（Marin County）的塔馬爾派斯山擁有北加州聞名的各種地形，總長度200多哩的遠足小徑一直延伸到太平洋。經驗豐富的徒步旅行者可以嘗試全程6.6哩的Matt Davis、Steep Ravine和Matt Davis Trail環形路線。從Pantoll Ranger Station出發，沿途經過成蔭的橡樹林、連綿起伏的丘陵、季節性瀑布、古老的紅杉樹，當然還有無敵的太平洋海景和沙灘。

塔馬爾派斯山州立公園擁有北加州聞名的各種地形。（取自公園網站）
塔馬爾派斯山州立公園擁有北加州聞名的各種地形。（取自公園網站）

二、雷耶斯角國家海岸（Point Reyes National Seashore）

雷耶斯角地區有許多拍照打卡地：歷史悠久的雷耶斯角燈塔、Cypress Tree Tunnel樹林大道、雷耶斯沉船。這裡還有加州最壯觀的沿海步道Tomales Point Trail。全程近10哩的往返路線大部分都是平坦的，一側是大海，另一側是托馬萊斯灣，中間還會穿過圖勒麋鹿保護區，通常都可以看到成群結隊的麋鹿閒逛。即使麋鹿不在，也可能會看到土狼、狐狸和鷹。

雷耶斯角國家海岸的著名地標之一是雷耶斯角燈塔。（取自公園網站）
雷耶斯角國家海岸的著名地標之一是雷耶斯角燈塔。（取自公園網站）

三、狄亞波羅山州立公園（Mt Diablo State Park）

暗黑破壞神山雖然不像馬林的塔馬爾派斯山那麼引人注目，但海拔要高得多，有l萬3848呎，在東灣隱約可見。雖然可以駕車到達山頂，但通過Summit Trail徒步登頂更有成就感和樂趣。天氣好的時候在山頂可以欣賞到遠超灣區本身的景色：金門大橋外的法拉隆群島、向東的內華達山脈，甚至優勝美地的半圓頂。

在狄亞波羅山州立公園頂峰博物館可以俯瞰整個灣區。（取自公園網站）
在狄亞波羅山州立公園頂峰博物館可以俯瞰整個灣區。（取自公園網站）

四、天使島州立公園（Angel Island State Park）

位於舊金山灣中部，前往這裡需要從漁人碼頭或馬林小鎮蒂伯龍乘坐渡輪，本身就是一次難得的體驗。天使島歷史悠久且複雜，曾作為 20世紀早期的移民站、檢疫設施和美國陸軍基地。但島上的自然奇觀本身就值得一遊。若要欣賞灣區的終極景觀，請沿著北嶺步道前行，這條步道沿著5.9哩的環路蜿蜒攀登788呎的利弗莫爾山，沿途有松樹、橡樹和壯觀的野花。

天使島州立公園位於舊金山灣中部，前往這裡需要從漁人碼頭或馬林小鎮蒂伯龍乘坐渡輪。...
天使島州立公園位於舊金山灣中部，前往這裡需要從漁人碼頭或馬林小鎮蒂伯龍乘坐渡輪。（取自公園網站）

五、大盆地紅木州立公園（Big Basin State Park）

大盆地紅木是加州最古老的州立公園，整個公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林，其中一些高達300多呎。大盆地紅樹擁有近80哩的遠足小徑。不過2020年時因閃電起火，目前公園仍部分關閉。推薦兩個現在開放，也是必去的。紅木小徑（Redwood Trail）只有半哩，在那能看到公園中最大的一些樹木。Skyline to the Sea and Meteor Trail是一個4.7哩的環路，海拔落差非常小。行程大概過半處，有20呎高的Sempervirens瀑布，是一個很好的休息落腳點。

六、使命峰保護區（Mission Peak Regional Preserve）

使命峰和紀念碑（Monument Peak）位於佛利蒙市北部，被3000英畝綠地環繞，海拔2517呎。可以把車停在奧龍學院（Ohlone College），爬3哩多的上坡路到達使命峰山頂，再原路返回，為了看360度全景山脈，這點付出是值得的。或者選擇把車停在Standford Avenue Staging Area，通過5.8哩的Mission Peak環路登頂。需要注意的是沿途沒有供水設施和樹蔭。在一年中較熱的時候，早晨是登頂使命峰的最佳時間。

使命峰位於佛利蒙市北部，被3000英畝綠地環繞，海拔2517呎。（取自公園網站）
使命峰位於佛利蒙市北部，被3000英畝綠地環繞，海拔2517呎。（取自公園網站）

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