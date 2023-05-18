繼承房產稅大漲 草根團體將發動150萬人簽名運動

草根團體到聽證會，爭取民選官員的支持。（桂弘芳提供）

2020年底加州 通過19號提案，收緊繼承遺產時物業重新估值的豁免範圍。然而不少人後來發覺，法案執行後也伴隨繼承後房產稅暴漲，子孫有可能因無力負擔高額房產稅而被迫賣屋。不少草根民眾認為當初提案時選票的標題與描述有誤導，選民並不了解全貌。幾位州議員在民眾的推動下，原計畫提出SCA-4加州憲法修正案，希望於2024年時由選民再次決定是否要增加繼承房產後的稅金。然而第一次議會聽證會後並未過關。

在第一次聽證會時，八位委員中三票贊成，四票反對，一票棄權。推動提案的草根團體失望地表示，雖然有上百位贊成的人到場，或者當天打電話支持，但投票結果不如人意，其中六位民主黨 委員有五位投下反對或棄權票。代表中加州的議員卡巴羅（Anna Caballero）對於修正案表示，選民「不應該不了解當初19號提案的內容」，言下之意就是沒有誤導，沒必要再次送交公投 。

代表聖地牙哥與橙縣參議員布萊克史比爾（Catherine Blakespeare）是民主黨唯一表示贊成提案的議員，她認為美國人家產傳承是非常重要的傳統價值，應當延續。

推動2024再次公投的義工桂弘芳表示，反對一方中主要包括「Firefighters Association」（消防員協會）和「California Association of Realtors」（加州地產協會）兩組織，也正好是當初19號提案中支持的勢力。當初地產協會花了超過4000萬元替19號提案宣傳，稱是將多增的繼承屋房產稅用來補助消防人員。

她指出，19號提案由於重新以市價估值，導致房產稅暴增，使得許多加州人迫使賣掉父母留下的繼承房。有人住在父母房裡照顧年邁父母，但最終卻必須賣房、沒有地方住，或者本來計畫用出租房支持殘障兒女、只有微薄社安金的退休人士也必須賣房。對於商業主的繼承來說，衍伸的問題也相當多，「公寓下一代房東要不增加房租，要不就是在房租控管的地方趕走租客賣房，一層一層的影響等於骨牌效應，恐使得低薪，甚至中產階級搬離加州。」

義工們表示，稅基變高下維持成本跳增，繼承房轉手後只有高薪職業的買主能夠負擔，或轉售給開發商買入，拆掉後蓋多層樓房。除了會改變加州的樣貌外，還進一步推高種生活成本。

桂弘芳指出，大家雖然失望，但不會放棄，這次已經得到不少民意代表與社區的支持，雖然議會的聽證沒能過關，但大家已經決定啟動「Citizen Initiative」簽名運動。初步估計大約6月底、7 月初會正式起跑，目標仍然是2024年11月大選放上選票，必須收集到150萬個簽名，需要大量義工與社區民眾的支持，期待以純草根的力量，將法案重新推上公投。