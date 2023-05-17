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舊金山擬延長停車計費時間 華埠人士反對

記者張曼琳／舊金山即時報導
此前市政工人正在安裝全新的路邊停車咪表。（記者張曼琳╱攝影）
此前市政工人正在安裝全新的路邊停車咪表。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山將在今夏延長路邊停車的收費時間，為該市交通局近70 年來最大的改革。舊金山交通局（SFMTA）計畫從今年7月開始在全市大部分地區，周一至周六將停車收費時間延長至晚間10時，目前為下午6時。 同時，還增加了周日中午12時至下午6時的計費時間，目前周日為免費停車。

根據ABC7電視台報導，新的停車計費時間分六個階段實施，從今年7月開始，一直持續到明年12月。該部門還表示，部分地區包括， Mission Bay、北岸（South Beach）、Potrero Hill商業區以及Embarcadero沿線已經在晚間或週日開始計費。

舊金山交通局本次進行有關停車收費的重大改革，為的是統一全市的停車計費時間，增加收入以維持該市公共交通系統Muni服務。

交通局預計在2025年部門將會出現1.3億元赤字。交通局停車政策和規畫經理威爾遜（Hank Wilson）表示，在計費時間改革後，「我們的保守估計時，這將帶來約1850萬元的收入，雖然無法完全填補1.3億元，也是一筆相當可觀收入。」

根據交通局給出的時間表，華埠地區被列為最後實施新計費時間的地區，為明年5月至12月。

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Edward Siu）向本報表示，如果按交通局計畫增加計費時間，不單會影響華埠，而是會影響全市的商業和旅遊業，他說：「這相當於封住三藩市（舊金山）的道路，不給其他人進來。」還將加深原本就在華埠難以解決的停車難問題。

邵旗謙表示他現在身在海外，在幾天後回國將和市政府和市議員反應這一問題，阻止增加計費時間。

在今年投入使用的新的停車咪表。（記者張曼琳╱攝影）
在今年投入使用的新的停車咪表。（記者張曼琳╱攝影）
舊金山交通局表示，部分地區已經在晚間或周日開始計費。（記者張曼琳╱攝影）
舊金山交通局表示，部分地區已經在晚間或周日開始計費。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山 華埠

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