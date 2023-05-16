我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員喪命

台灣特技團完成演出 金麥麵包吃早餐 宣揚台加入WHA

記者李榮╱庫比蒂諾即時報導
台灣特技團在灣區完成兩場精湛表演，僑務委員李文雄請吃早餐，也共同宣揚台灣加入WHA。（記者李榮╱攝影）
台灣特技團在灣區完成兩場精湛表演，僑務委員李文雄請吃早餐，也共同宣揚台灣加入WHA。（記者李榮╱攝影）

僑務委員會美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加西訪問團，今年由「國立台灣戲曲學院」台灣特技團一行12人來美西與加西巡演。團員結束上周末在舊金山聯合廣場以及聖荷西加州劇院（California Theatre）的兩場演出，贏得滿堂喝采，即將轉往西雅圖繼續表演。在離開灣區之前，全團16日難得空閒，由台灣會館安排全團至亨利考威爾紅木州立公園（Henry Cowell Redwoods State Park）放鬆，啟程前先到僑務委員李文雄經營的金麥麵包享用早餐。

招待全團當日早餐的李文雄，還安排一個大蛋糕，上面寫著「台灣之光」，表達對台灣特技團的鼓勵與感謝。李文雄說，台灣特技團的表演出乎意料，不僅台灣僑胞，連許多美國主流的人士也嘖嘖稱奇，鼓掌叫好。

這次的台灣特技團由團長王希中率隊來訪，全程共32天，4月28日來美，5月30日返回台灣。王希中指出，巡迴在各地都非常感謝當地僑胞的熱心支持，感受到濃濃的人情味與溫暖。

他表示，台灣特技團經常到各處表演，大部分的行程都極為緊湊，幾乎就是在機場、旅館，以及表演場地之間趕場，演出結束就到下一站。這次在灣區兩場前來觀賞的民眾非常多，相當成功。而且剛好這段行程的安排比較輕鬆，還有難得的觀光行，大家都非常期待。

適逢世界衛生大會（WHA）即將召開，台灣再次沒能獲得邀請，李文雄正好在16日於本報上刊登全版廣告，支持台灣參與世界衛生大會。台灣特技團員們用早餐前也手拿這份廣告拍照，表達支持之意。

「這樣的廣告我每年都登，不知道登了多少年了。不過我的感受是，大環境不改變，再登一百年也還是這樣。」李文雄指出，自己是基於愛國心因此每年都刊登廣告支持。不過中國打壓台灣的現實，以及國際之間利益交換的醜陋，讓台灣這種在健康與國際衛生上有如此成就的國家，竟然一直被摒棄在世界衛生體系之外，實在讓人痛心。

李文雄表示，國際組織的運作根本可說是有「一隻大黑手蓋在上面」，世界衛生組織秘書長也明顯與中國站在同一邊，「有這樣的人在，我們在外面怎麼呼喊都沒有用。台灣2300萬人難道不值得享有國際衛生健康的權利嗎？國際之間沒有正義，只有相互利用的價值！」

他進一步表示，台灣要能夠有所突破，就是要在國際上爭取更多支持，特別是美國的力挺。另一方面，台灣在外交上是「妾身未明」，雖然的確是有主權，但是世界上很多主流國家並不承認中華民國這個國號的主權，只有實質的來往與交流。台灣如果能夠真正被美國等國家承認外交主權，才能有真正的轉變，順理成章進入國際組織。

至於中國大陸的武力威脅及恫嚇，李文雄則認為，中國會不會真正對台動手很難說，但是美國持續放出中共有在準備動武消息，其實也是釋放出情報，代表已經掌握了中共的動向與心態，同時警告中國政府不要亂來。事實上，到目前為止，中共還是沒有絕對的把握能夠戰爭成功，更何況如果中共有所動作，韓國、日本、菲律賓、澳洲加上台灣聯合阻絕的力量，以及另一面的印度，都會讓中著備多力分，「四面八方都是敵人」。

李文雄說，對於中國的威脅，台灣最重要的就是必須要有堅強的意志，人民團結抗敵，才能保障台灣的前途。

中共 灣區 中華民國

上一則

追回被盜汽車立功 舊金山38警員獲獎…至少5人是亞裔

延伸閱讀

台灣特技團訪灣區 驚喜發現20年前表演照

台灣特技團訪灣區 驚喜發現20年前表演照
特技團演出獲滿堂彩 看見台灣力與美

特技團演出獲滿堂彩 看見台灣力與美
第39届華運會聖火點燃 台客重機車隊領跑

第39届華運會聖火點燃 台客重機車隊領跑
金山國父紀念館 華人運動會聖火點燃傳遞

金山國父紀念館 華人運動會聖火點燃傳遞
挺台進世衛 灣區僑界30部重機、50多輛汽車大遊行

挺台進世衛 灣區僑界30部重機、50多輛汽車大遊行

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

2023-05-12 00:09
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

2023-05-13 02:20
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」