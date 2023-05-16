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租霸金蟬脫殼轉租 舊金山華人房東被賴近8萬元

租霸金蟬脫殼轉租 金山華人房東被賴近8萬元

記者劉先進╱聖利安住即時報導
東灣聖利安住華人房東Jane Gao 說，有租客從2020年1月就欠租，累計欠賬7萬8000元。（受訪者供圖）
東灣聖利安住華人房東Jane Gao 說，有租客從2020年1月就欠租，累計欠賬7萬8000元。（受訪者供圖）

北加東灣聖利安住（San Leandro）華人房東Jane Gao於16日表示，有租客從2020年1月就欠租，累計欠賬7萬8000元，多次聯繫租客未果。租客後來金蟬脫殼，人搬出去，但當上二房東，讓表弟和女友住進來，再加上其他搬進來的人，住了四人。Jane早在疫情爆發前的2020年1月就打起官司，3月勝訴。直到阿拉米達縣暫緩驅逐令在4月29日結束後，她才能驅逐租客。

16日當天，Jane收到律師電話，法庭正式批准可以驅逐，等待縣警通知何日執行，她形容，「這是遲到的正義。」

在大批房東的反對聲中，聖利安住市議會15日晚以5比1（有一個市議員因故未出席）的投票決定，在7月31日終結市內的驅逐禁令。Jane也到場聲援房東。此前，由於大量房東抗議，阿縣議會決定，不再延長2月28日到期的驅逐禁令，該禁令4月29日終結。雖然阿縣取消，但各城市依然能自行其是的制定是否延長暫緩驅逐令。屋崙市議會此前投票決定，7月15日結束暫緩驅逐令。

Jane說起自己的經歷，頗為唏噓。她在聖利安住擁有一套復式住宅（duplex home），其中一套兩居室的房子租給一對母子。兒子照顧傷殘的母親，此前租約和母親簽訂。後來母親病故，兒子繼續居住。該男子從2020年1月起就不給租金。她隨即提起訴訟，3月開庭，男子未露面，她獲得勝訴，可以驅逐。不料疫情隨即爆發，阿縣暫緩驅逐令生效，她幾乎不能以任何理由驅逐租客。

租客繼續不交租金。Jane和家人四五次電話或短訊聯繫，都是石沉大海、沒有回復。租客曾說，會讓表弟住進來，「我們當然答應，希望讓他表弟簽新租約，但表弟從未出現。」

租客後來搬走，金蟬脫殼。但表弟和女友還是住進來。疫情三年以來，這處兩居室房屋，來回住進很多人，目前有四人居住。

在租客的一片抗議聲中，聖利安住市議會投票決定，7月底終結暫緩驅逐令。（受訪者供圖...
在租客的一片抗議聲中，聖利安住市議會投票決定，7月底終結暫緩驅逐令。（受訪者供圖）

租客 房東 疫情

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