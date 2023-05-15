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台灣特技演員灣區演出 竟看到20年前國慶表演照片

記者李榮╱密爾比達即時報導
石婉琦參觀僑教中心時，意外發現自己20年前在總統府前表演的照片。（石婉琦提供）
石婉琦參觀僑教中心時，意外發現自己20年前在總統府前表演的照片。（石婉琦提供）

真是如同電影情節般的特別緣分。中華民國僑務委員會美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加西訪問團，今年遴派「國立台灣戲曲學院」台灣特技團一行12人到美西與加西巡演，全程共計32天。團員在灣區除了到舊金山聯合廣場，以及聖荷西加州劇院（California Theatre）演出以外，也到金山灣區華僑文化中心參觀。而在參訪僑教中心時，一位團員在看到走廊上一張中華民國國慶的歷史照片時竟然突然尖叫，因為她發現自己就在照片中，直呼「實在太巧了！」

這次的國立台灣戲曲學院台灣特技團是當前台灣唯一隸屬於官方的專業雜技表演團體，成立於1990年。事實上，戲曲學院的前身是復興劇校與國光藝校所合併而來，早年是小學五年級開始，一直到高中的訓練，後來又增加為為十二年一貫制的戲曲人才養成學府。而團員都是從小就認識，一起學習雜技表演多年的老朋友。這些特技團成員原本就經常在台灣與海外表演，無論是十月十日國慶日，或是海外宣慰僑胞促進邦誼，都有他們的身影。

成員之一的石婉琦，就是從小學習特技，多年來經常在各地演出的特技專業人士。這次在僑教中心意外看到的照片，也正好是多年前一次國慶日在總統府前表演，「我那時好像17歲吧。天呀！都要20年了，沒想到有這張照片，更沒想到會在美國這邊看到！」

石婉琦的專長廣泛，個人部分包括呼啦圈、特技車（個人、雙人、三人）、高空綢吊、高空鋼環、盤子，包含板凳面咬花等。團體搭配的專長也相當多，包含盤子（尖子）、扯鈴、男女雙人對手（尖子）、 轉毯（個人&二階）、高空雙人綢吊（女女&男女）、 雙車（三階）、排椅、散梯竿（尖子）、軟功（雙人&三人）、疊羅漢（尖子）等。這張在僑教中心展出的珍貴歷史照片，就是她與夥伴的單車疊羅漢演出。

對於碰巧展出石婉琦的照片，僑教中心也相當意外。中心主任莊雅淑表示，僑教中心原本就會在中心內展出各種不同的展品與照片，不定期更換；而展品平常是收在庫房中，有需要時才拿來展，沒有一定的順序。這回石婉琦的照片被選到全然是意外，「根本不知道照片內的人會過來演出，真是碰巧！」

石婉琦看到自己的照片非常驚訝，甚至開心地尖叫。（石婉琦提供）
石婉琦看到自己的照片非常驚訝，甚至開心地尖叫。（石婉琦提供）

戲曲 中華民國 灣區

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