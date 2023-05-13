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台灣文化節舊金山舉辦快閃活動 數萬人同慶

記者李怡 / 舊金山即時報導
現場文化攤位3D觀光體驗。（記者李怡/攝影）
現場文化攤位3D觀光體驗。（記者李怡/攝影）

台美公民聯盟-專業台美人舊金山灣區分會（TAP）主辦的「2023年台灣傳統週-台灣文化節」13日在舊金山市中心聯合廣場舉辦。該活動是美國西岸最大規模的台灣文化節，將台灣特有的藝術、美食、童玩、風景等介紹給美國主流社會。今年特色是僑委會派出訪問團—台灣戱曲學院特技團，以特技融合舞蹈、戱曲及音樂及藝陣表演，呈現台灣多元文化，同時歡迎外國友人到台體驗。文化節現場吸引上萬人共同慶祝。

文化節現場同時設有文化攤位，由僑委會民俗文化種子教師示範，活動包括書法臨摹、書法書籤、僑委會致贈兔年燈籠、原住民頭雕、捏麵人、舞獅陣頭學習等教學，吸引大小朋友學習體驗；北加州六所台灣華語文學習中心特地在會場中設置聯合招生攤位，希望讓更多人知道當地中文學習的機會。

台灣駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，舊金山台灣文化節是慶祝台灣傳統文化的重要活動，也是美國西岸最大的慶祝活動，這次活動意義非凡，是疫情以來首度盛大舉辦的活動。

他說，今年活動在聯合廣場舉行，目標就是美國本地以及來自世界各地的遊客，是一個非常好的機會可以宣傳台灣文化。這次現場的文藝表演結合了台灣傳統演出、北灣傳統僑社的舞獅與南灣的台僑表演團體，代表著老僑、新僑共慶台灣文化活動的盛舉。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，今年主辦單位和僑教中心合作，特別於現場安排聲援台灣參與WHA連署活動，許多外國友人及台美人第二代非常踴躍參加連署，場面熱鬧。

「台灣傳統周」是從Taiwanese American Heritage Week英譯而來，屬於美國「亞裔傳統月（Asian/Pacific American Heritage Month）」的一環，經由前總統柯林頓宣布每年5月第二周舉行，希望藉由文化交流並增進北美主流社會對移民的瞭解及重視，而台灣傳統周現在也已成為北美地區僑社年度盛事。

出席今年台灣文化節的來賓，包括賴銘琪、莊雅淑、台美公民聯盟-專業台美人舊金山灣區分會會長Jennifer Chen 、台灣文化節主委Amy Mei 、佛利蒙市議員邵陽、希爾斯伯勒市長 Christine Karolin、市議員Marie Chuang、僑務委員魏德珍、鐘振乾、台美人社團代表等。

另外，舊金山市府律師邱信福、國會議長裴洛西辦公室以及國會議員艾許（Anna Eshoo）向主辦方頒發賀狀。活動現場吸引上萬名世界觀光客以及僑胞共襄盛舉。

台灣文化節在聯合廣場舉行，多位民選官員參與開幕式。（記者李怡/攝影）
台灣文化節在聯合廣場舉行，多位民選官員參與開幕式。（記者李怡/攝影）
台灣戱曲學院特技團以特技演出。（記者李怡/攝影）
台灣戱曲學院特技團以特技演出。（記者李怡/攝影）
現場的文化攤位之一。（記者李怡/攝影）
現場的文化攤位之一。（記者李怡/攝影）
聲援臺灣參與WHA連署活動。（記者李怡/攝影）
聲援臺灣參與WHA連署活動。（記者李怡/攝影）
世界觀光客與僑胞上萬人出席活動。（記者李怡/攝影）
世界觀光客與僑胞上萬人出席活動。（記者李怡/攝影）
世界觀光客與僑胞上萬人出席活動。（記者李怡/攝影）
世界觀光客與僑胞上萬人出席活動。（記者李怡/攝影）

舊金山 灣區 書法

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