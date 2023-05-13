勇士慘遭淘汰 不會拆散奪冠陣容三人組

勇士雖然慘遭淘汰，但預計不會拆掉柯瑞、格林和湯普森的奪冠這陣容。（記者劉先進 ／攝影）

衛冕冠軍金州勇士 12日晚以101比122慘敗於洛杉磯湖人 ，西區半決賽被淘汰。勇士在西區連續19輪系列賽不敗記錄告破。教頭柯爾賽後說，球隊達到了極限，大部分時間，「我們幾乎沒有進入季後賽，這不是一隻冠軍球隊。」

根據The Athletic等多家媒體報導，勇士不打算拆掉柯瑞 、湯普森和格林的核心奪冠陣容，還將提前續約格林。

上一場輕取湖人後，勇士將大比數追到2比3。湖人教練變陣，將施羅德（Dennis Schroder）放上首發，組成三個小後衛，加上詹姆斯（LeBron James）和濃眉戴維斯（Anthony Davis）的陣容，力爭在主場贏球。針對勇士擋拆，湖人或讓施羅德擠掩護，上線瘋狂施壓，或無限換防，不給勇士射手柯瑞和湯普森的投射機會，內線則收縮，放空小佩頓等人。進攻端詹姆斯頻繁背身單打，攻擊內線，或傳底角射三分，湖人多個持球點輪番攻擊柯瑞，消耗他體力。

勇士全場三分48中13，柯瑞14中4得到32分，湯普森12中2。上一場肋骨軟骨骨折的維金斯，帶上軟墊上場。他三分3投0中，只得到6分。不擅三分的湖人，三分26中13，命中數和勇士一樣。詹姆斯打滿43分鐘，全場14中10得到30分9籃板9助攻。戴維斯17分20籃板3助攻2抄截2蓋帽。

柯爾說，湖人是一隻防守強悍的隊伍。施羅德上場，給了柯瑞很多壓力，讓傳球角度和擋拆有一些難度，而戴維斯在內線防守優秀，不僅干擾投籃，還佔據大量空間，切斷傳球路線。勇士有點著急，在首節就強行進攻。

格林合同明年即將到期，湯普森的頂薪合同明年到期，今年夏天有希望續約，再加上柯瑞的頂薪，維金斯4年1.09億，表現不佳的波爾也有1.28億合同，勇士面臨嚴厲的奢侈稅，夏天何去何從令人擔憂。對於未來陣容如何調整，柯爾表示，目前無法考慮未來的問題，「柯瑞、格林和湯普森這個三個核心人物，油箱還有油，本賽季打得不錯，可能沒有以高調的方式結尾，但三人是高水準球員，這隻球隊有冠軍的潛力。我們今年沒有達到目標。但並不是說這就是終點。球隊會做出一些決定。」

柯爾說，球隊客場戰績11勝30負，並非冠軍球隊做的事。勇士整個賽季都在拼命恢復去年狀態，在最後一個月表現不錯。面對國王首輪，兩場輸球後能贏球，強勢迎戰湖人。「我們接近於找回所擁有的化學反應。感覺勇士不像一隻冠軍球隊，但我們有勇氣和毅力，仍然相信自己。」