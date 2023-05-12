我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

57歲媽媽創業 為自閉症成年人創造就業和培訓機會

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
Turtleworks為社區提供定製繡花服務，照片中的機器正在為FCSN的帽衫加工logo。（記者葛歆睿 / 攝影）
Turtleworks為社區提供定製繡花服務，照片中的機器正在為FCSN的帽衫加工logo。（記者葛歆睿 / 攝影）

南灣金寶市（Campbell），有一間獨特的電腦繡花店叫Turtleworks，他們不僅為社區提供定製繡花服務，更重要的是，為自閉症青少年和年輕成年人提供培訓和工作機會。

Turtleworks老闆兼創辦人孟希原（Sherry Meng）曾是一名高科技工程師，雖然已到該退休享清福的年紀，她卻選擇在一個自己完全陌生的領域創業，只希望為自閉症年輕人打造一個安全、支持的就業平台，培養他們的職業道德，工作技能，幫助他們建立信心，了解社會，最終實現服務社區，讓他們可以發揮自己的能力。

孟希原創辦Turtlework為自閉症年輕人打造一個安全、支持的就業平台。（記者...
孟希原創辦Turtlework為自閉症年輕人打造一個安全、支持的就業平台。（記者葛歆睿 / 攝影）

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）發布、來自自閉症和發育障礙監測網絡（ADDM）的最新數據，2020年美國約36名的8歲兒童中，就有1人被確診患有自閉症譜系障礙。在過去十年間，愈來愈多自閉症孩子進入青少年和成年人階段，就業成了他們急迫面臨的難題。

孟希原的小兒子患有自閉症，她10年前為了照顧家庭，離開高科技行業工作，也因兒子與華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs，FCSN）結緣，在接受幫助的同時，開始了她的奉獻。

孟希原在FCSN做義工10年間，接觸過許多有特殊孩子的家庭，逐漸了解到每家的不易和孩子們的不同，也學習到謙卑和包容。家長們都希望他們的孩子可以有事做，可以快樂地生活。她表示，許多孩子離開學校系統後，家長不知該如何安置孩子的去處，許多孩子只能待在家裡，這不僅造成他們身心上的焦慮，也給家庭和社會造成壓力。

選擇電腦繡字原因 符合自閉症特點

在FCSN十年義工工作中，孟希原創辦了許多課程，尤其是在職業培訓方面。孟希原教過零售、餐飲和辦公室工作等培訓課。但她發現，零售和餐飲工作環境過於複雜，工作的節奏和任務都不太適合自閉症孩子。「他們不知道怎麼和顧客打交道，有時候還會情緒失控，鬧出動靜，店家也不高興。通常他們會被派去做後台特別單一的工作，學不了什麼技能，也做不長久，不是他們不做了，就是被fire（解僱）。」

孟希原還創辦了製作手工皂和再利用回收樂高等企畫，目的是創造工作和培訓經驗。她明白，雖然這些東西總有人買單，但他們更多是出於好心，並不一定真的需要。所以她想創建一個真正的商業，而不是非營利機構。

她說，透過真實的工作，教導自閉症年輕人如何解決工作的問題。在滿足社會需求自負盈虧的同時，提供安全和包容的工作環境，並結合自閉症人士的特點，注重細節、視覺理解力較強的特點，孟希原相中了電腦繡花這個行業。

為了讓他們融入社區，Turtleworks特別選在商業廣場，「這樣可以讓他們自己坐大眾交通工具上下班，自己買飯，鍛煉他們獨自生活的能力。」

都說萬事開頭難，何況孟希原對電腦繡花一竅不通，一切都要從頭學起。更糟的是，設備剛買回來，新冠肺炎疫情就爆發了。「沒有人可以來培訓，都不知道該怎麼用，」孟希原說，「後來實在沒辦法了，我只能硬著頭皮上網自學。」

萬事起頭難 終於接到第一筆訂單

孟希原回憶，第一次接訂單時，一直不敢接電話，後來鼓起勇氣，終於接了電話，原來是一個年輕人要在高爾夫球包上繡名字。孟希原想了想，覺得只要四個字母，自己應該可以，就接下工作了。没想到年輕人拿來一個三百多塊錢的高爾夫包。

孟希原說，「當時真的是不知道要如何下手，為了這一個包，整整做了一天，最後終於做出來了。」她後來才知道，通常沒有人接這種直接在高爾夫包上繡字的活，一般都是做成可拆的。「因為這個原因，年輕人很滿意，給了我一個好評。」

她告訴記者，因為自閉症成年人的認知和溝通能力有限，教他們十分不容易。她說，工作中會遇到很多問題，要教他們如何尋求幫助，如何與他人合作，如何提高工作效率，每天都需要特別的愛心和耐心。孟希原把每項工作的步驟寫到最簡單，讓他們照著做，尤其特殊需求的成年人對批評非常敏感，所以要常鼓勵，有時候他們還會情緒失控，因此工作坊還有一間「安靜屋」，讓他們在需要時，能有自己的空間。

雖然身為老闆，但孟希原給予了這些特殊員工最大的包容與溫柔，一直稱他們為「小孩」。她說，「看到他們進步，在工作中獲得價值感、感到被需要，是一件特別開心的事情。」

Turtleworks打下基礎 也與學區、社區合作

孟希原表示，灣區本地的企業和機構本身就對定製繡花有需求，當得知Turtlerworks的初衷後，很多人都願意把訂單給他們，而他們也沒有讓客戶失望，每次都能按時保質地完成交付，三年下來已打下不錯的口碑，她十分感激這個社會的善意。

孟希原說，自閉症成年人的認知和溝通能力有限，教他們十分不易，每天都需要特別的愛心...
孟希原說，自閉症成年人的認知和溝通能力有限，教他們十分不易，每天都需要特別的愛心和耐心。（記者葛歆睿 / 攝影）

自2020年初成立以來，Turtleworks與金寶市、佛利蒙、薩拉托加等聯合學區以及FCSN合作，為11名有特殊需求者提供實習培訓，其中一人被Turtleworks正式雇用，另一人在其他地方找到工作。

孟希原透露，常有客人問，「為什麼叫Turtleworks？是因為做事慢嗎？」她說，事實正好相反，他們常提前交貨，之所以取名Turtleworks，就是希望這些「與眾不同」的孩子像龜兔賽跑故事裡的那隻烏龜，雖然比別人慢，但一點一點地向前，永不放棄，一定可以到達目標。

孟希原說：「我們希望這些孩子像一個個小烏龜，從他們殼裡出來，去工作，去幫助他人。」

一名自閉症員工正在整理FCSN的連帽衫。（記者葛歆睿 / 攝影）
一名自閉症員工正在整理FCSN的連帽衫。（記者葛歆睿 / 攝影）

就業 學區 疫情

上一則

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

下一則

疫情正式結束？ 華人認為判斷自在人心

延伸閱讀

大腸癌患者日漸年輕 注意四個早期症狀

大腸癌患者日漸年輕 注意四個早期症狀
捷運董事西蒙將角逐聯邦眾議員 接替裴洛西

捷運董事西蒙將角逐聯邦眾議員 接替裴洛西
斯坦福市議員譚秋晴 獲總統終身義工成就獎

斯坦福市議員譚秋晴 獲總統終身義工成就獎
裴成進參選第19區市議員 劉醇逸背書

裴成進參選第19區市議員 劉醇逸背書
台日韓教育界對元宇宙躍躍欲試 儘管可行性仍令人質疑

台日韓教育界對元宇宙躍躍欲試 儘管可行性仍令人質疑

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

2023-05-07 02:15
一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

2023-05-12 00:09
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺，震驚灣區。（親友供圖）

華裔男童槍殺案：疑犯中槍求救 車子遺棄 警方順藤摸瓜

2023-05-07 19:19
伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）

屋崙伍德街無家可歸者營地 市府夷平 運走700噸垃圾

2023-05-06 02:20

超人氣

更多 >
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙