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「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

記者劉先進／屋崙即時報導
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華人房東李國輝（Harry Lee）12日表示，利用屋崙暫緩驅逐令（Eviction Moratorium），有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他。租客叫他到家中維修廚房設備，他如約而至，對方居然在房間中大喊「我是裸體，沒穿衣服，滾出去！」他被指控性騷擾，好在法官查看證據後，拒絕受理此案，他逃過一劫。

屋崙市議會此前已投票決定，在7月15日結束暫緩驅逐令。但李國輝擔心，租客在7月15日前仍然不會付租金，他的損失更大。

李國輝表示，他在屋崙擁有一棟公寓，有15個單元，用於出租。自從2021年疫情嚴重以來，有兩個租客就以各種理由拒付租金。其中，一個非裔租客和另一個華裔女生住在一起。該租客自1月沒付租金。1月的一天，租客說需要修理廚房，但不想被維修打擾，所以門沒上鎖，讓房東進去修理。

李國輝說，他到租客房間，敲了門進去，看到了華裔女生，開始在廚房維修。沒過多久，非裔租客在房間內大叫，「我裸著身子，沒穿衣服，你給我滾出去。」李國輝當時很氣憤，明明是對方叫自己過來維修的，「我手中有大家溝通的短訊證明。為何過來了，居然說出這種話？」租客當時立刻報警，聲稱被性騷擾，房間內有攝像頭，她認為房東李國輝用鑰匙開門進去的，未經允許。最終，李國輝還被下達了禁止令，不能靠近租客。

李國輝被指控性騷擾。在法庭上，他提交了雙方溝通的短訊內容，法官也問租客，「如果你裸體，為何要讓房東來維修？」最終法官拒絕受理此案，他成功逃過設局陷害。

李國輝說，該女租客自從住進來後，只給了幾個月租金，而且總是以各種理由「找碴」。經常說家具要維修。甚至電話市府投訴說，有油漆掉下來，天花板漏水，有一些雨水掉下來。每次過去和租客交涉，對方都非常兇悍，試圖吵架。因為租客的原因，有的房間還空著。目前，租客養了兩隻狗，非常吵鬧，甚至影響其他租客。

屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還...
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進 ／攝影）

租客 性騷擾 租金

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