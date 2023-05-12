裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

當科技公司紛紛離開舊金山 或裁員、大商店關閉、掙扎著的市中心有可能將城市拖入經濟危機時，並非所有人都感到恐慌。

相反，一些人希望房價的下降能降低住房成本，這樣他們就能搬到這個城市。多年來持續的高房價曾令他們望而生畏，或僅能勉強支付房租。房價下降也可以幫助餐館和其他雇主補充他們的員工隊伍，因為在疫情 期間員工流失極其嚴重。

而且，對於緊缺的低工資醫療工作者、公立學校的準教育工作者、酒店工作人員、清潔工來說，租金 下降得還不夠，他們仍很難回到這個城市。一些收入稍高的人，如在非營利組織工作和學校老師，或已能夠搬來了。

「厄運循環」（doom loop）是一種自我強化的經濟衰退，在舊金山的特點是，市中心的辦公樓在疫情期間被清空，遠程工作使之繼續保持清空，導致房地產貶值，市政府稅收減少，公共服務減少，逼著居民和企業離開，進一步縮減稅收基礎。

舊金山的高生活成本可能成為在一些關鍵領域雇用足夠人員的障礙，如教師、緊急服務人員、兒童保育員甚至警察。許多城市部門也面臨著人員短缺的問題。

但是，根據房源網站Apartment List的估計，租金已經逐步回升，兩居室公寓的租金只比疫情前低13%，比2019年中期的峰值低16%。但這種情形不足以使許多低收入者能夠買得起住房。Apartment List的數據顯示，截至4月，兩居室公寓的平均租金約為每月2550元，而目前在Craigslist上，平均掛牌價約為3900元，根據聯邦負擔能力指南，要想舒適地負擔得起以這兩個價格的平均值出租的兩居室公寓，一個家庭至少需要賺取約12萬9000元，相當於每小時約62元。

在目前的水平上，較低的租金對那些已經能夠負擔得起城市生活的人來說是一種好處，但他們可能會搬到更大或更好的宿舍，或者只是省錢。

儘管如此，如果城市的經濟繼續下滑，租金可能再次下降。住房權利委員會（Housing Rights Committee）的金默（Sherburn-Zimmer）說：「我們看到整個城市有成棟成棟的住宅空置，需求的減少將推動價格逐漸下降。」她說，隨著更多單位的空置，目前的租戶將擁有更多與房東談判租金水平的籌碼。