凱芯文教首辦亞太裔家庭日 免費看公視水果奶奶電影

凱芯文教基金會旗下小書蟲親子圖書館舉辦「2023 AAPI Heritage Day 亞太裔家庭日」活動，將於現場播放「妖果小學－水果奶奶的大秘密」電影。（主辦單位提供）

凱芯文教基金會（TJCF）旗下小書蟲親子圖書館將於5月28日上午10時至下午3時舉辦「2023 AAPI Heritage Day 亞太裔家庭日」活動，慶祝美國5月「亞太裔傳統月」，活動邀來全美22位華裔 兒童繪本作家參加書展，其中逾十位作家將親臨現場，面對面與書迷粉絲見面，接力說故事給小朋友們聽，同時還有手作、電影 、舞蹈表演，現場預計吸引千人參與。

其中最值得注意的是電影活動，基金會與公視洽談海外授權，將於現場播放「妖果小學－水果奶奶的大秘密」電影，並有客製化的中文發音搭配英文字幕版本，非常適合能聽懂中文、能閱讀英文的華裔二代觀看。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，基金會的核心價值，就是文化傳承、社區再造 、家庭凝聚，在最重要的亞太裔傳統月活動中，凱芯文教能與孩子們在一起，全家一起看中文發音的電影，是相當難能可貴的經驗。

凱芯文教表示，這次播放的兒童電影屬於台灣老中青三代家喻戶曉的「水果奶奶」系列電影，「水果冰淇淋」是公視製作的長壽兒童節目，1998年開播後 一直受到小朋友喜愛，伴隨孩子們成長逾25年，節目中由趙自強男扮女裝的水果奶奶角色，來述說各個故事，「妖果小學－水果奶奶的大秘密」內容是講述奶奶無意間闖入妖果小學，引發一連串神奇冒險的故事。

凱芯文教表示，基金會與公視接洽後，公視了解華裔兒童的需求，特別為家庭日活動，客製中文發音、英文字幕的版本。家庭日活動當天，將在小電影廳播放，一天總共有兩場的播放時間，上午11時及下午1時，總片長為73分鐘，家庭日活動地點在Mitchell Park Community Center（地址：3700 Middlefield Rd, Palo Alto, CA 94303）。

「2023 AAPI Heritage Day 亞太裔家庭日」另外還規畫許多適合小朋友互動的遊戲，包括「El Camino Health華人健康促進計畫」將有認證營養師，帶領小朋友認識營養的一餐。「MEandMINE」兒童STEM&SEL探索盒，將在現場示範科學的奧秘，開發孩子們的好奇心。

榮獲全美五項桌遊大獎的「Tiny Sprouts」，則帶來迷你版的同理心桌遊，教孩子們學習同理心的反射動作；KTSF電視台帶來「小小主播」活動，由電視台主播與小朋友面對面，上鏡頭播報新聞。書法 家球球老師，在活動現場舉辦作品展覽會外，也會揮毫書法復古風書籤贈與民眾。