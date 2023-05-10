美國鐵路華工中心開幕 講述華工奮鬥史 銘記對美貢獻

美國鐵路華工中心於10日向公眾開放。（記者王子涵╱攝影）

在美國首條跨大陸鐵路建成154周年之際，位於舊金山 華埠的美國鐵路華工中心（Chinese Railroad Workers History Center）10日正式向公眾開放，紀念華人 勞工的奮鬥史，肯定華工對美國政治經濟的巨大貢獻。

該中心由華人慈善家、知名僑領方李邦琴基金會出資建設。灣區多名華裔政治領袖參加當天的剪綵儀式。活動由灣區委員會主席溫德曼（Jim Wunderman）主持，包括加州 副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、舊金山市議長佩斯金、中國駐舊金山副總領事潘慶江、舊金山前市長布朗（Willie Brown）、舊金山市議員華頌善、殷嘉立、舊金山市府律師邱信福、市行政官朱嘉文、佛利蒙市長高敘加、巴洛阿圖市長顧錦珍、薩拉度加副市長趙嬿、蘇諾瑪前市長丁駿輝等參與活動。前眾聯邦院議長裴洛西以視頻的方式慶祝中心開幕。

三位鐵路華工後裔來到現場發言，包括歷史學家虞容儀芳（Connie Young Yu），以及Andrea Yee和Ben Yee。

展廳內擺放有跨大陸鐵路完工時的火車等比例模型、「最後的鐵釘」雕像、以及排華法案等相關歷史內容。1865年，時任加州州長史丹福（Leland Stanford）曾表示：「沒有華人勞工，這項偉大的國家工程就不可能在國會的時間要求內完成。」