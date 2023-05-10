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勇士瀕臨淘汰 柯瑞孤掌難鳴 還需隊友得分

記者劉先進╱舊金山即時報導
湖人大個子戴維斯數次單防柯瑞。（記者劉先進╱攝影）
湖人大個子戴維斯數次單防柯瑞。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士8日晚客場以101比104不敵洛杉磯湖人， 系列賽1比3落後，再輸一場將被淘汰，站在懸崖邊上。雙方第五戰10日晚舉行。勇士在進攻端需要湯普森、波爾站出來，分擔柯瑞的壓力。防守端還應該堅持原有策略，利用擋拆將防守強悍的湖人大個子戴維斯（Anthony Davis）調離禁區，以便空切或持球衝擊籃筐。

勇士經過第三場的慘敗後，第四場又果斷變陣，將速度快、防守好的佩頓放上首發，用他來對位戴維斯。當柯瑞在上線持球時，由佩頓擋拆，迫使戴維斯跑出禁區防守，佩頓再利用順下機會空切，或二次傳球給其他球員空切。這也是勇士進攻屢試不爽的方法。此前由格林給柯瑞擋拆，再持球空切或傳給底角隊友投三分。核心要素是，讓戴維斯防守的對位球員擋拆，戴維斯忌憚柯瑞投射能力，必須外線擴防，湖人內線防守空虛，勇士其他球員翻江倒海。此外，佩頓還可以在防守上一場手感火熱的拉塞爾（D'Angelo Russell），後者全場10中1只有4分。

決戰的末節關鍵時刻，詹姆斯多次讓手感火熱的沃克沃克（Lonnie Walker IV）擋拆，單打柯瑞，由於沃克有投射能力，勇士只能換防，柯瑞在防守詹姆斯過程中體力被消耗。而勇士連續用維金斯擋拆，誘使戴維斯出禁區，試圖攻擊籃筐。最關鍵的時刻，戴維斯兩次換防柯瑞成功。勇士功敗垂成。

縱觀雙方前四戰，勇士進攻核心是調出禁區內下沉防守的戴維斯，衝擊籃筐，輔以擋拆分球投射。而勇士下場的變陣，必須圍繞柯瑞的擋拆做文章。比如更多讓擋拆的隊友順下襲擊籃筐，或傳球給射手投射，當詹姆斯點名戰術單打柯瑞時，需要其他球員協防或包夾，減少柯瑞的體力損耗。如此逼迫詹姆斯傳球給隊友投射，再讓防守球員輪轉補防漏掉的射手。

在進攻方面，勇士可以更多設置無球掩護，讓湯普森找到投射手感。第四場中，湯普森11中3只有9分。而去年簽約4年、28億元大合同的波爾，本場4中0，一分未得。也需要他站出來幫助柯瑞分擔得分壓力。

自從奪冠以來，這是勇士面臨的最大挑戰，也是勇士2015年以來首次在分區季後賽就瀕臨淘汰，且看雙方教練如何排兵布陣。

戴維斯在進攻。（記者劉先進╱攝影）
戴維斯在進攻。（記者劉先進╱攝影）
勇士繼續其他球員分擔柯瑞進攻壓力。（記者劉先進╱攝影）
勇士繼續其他球員分擔柯瑞進攻壓力。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投籃得分後標誌性怒吼。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投籃得分後標誌性怒吼。（記者劉先進╱攝影）

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