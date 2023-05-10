台灣新創SelectUSA表現亮眼 可望直攻美國市場

新創團隊參加完美國馬里蘭州「選擇美國投資高峰會」後，就到加州矽谷與當地政府、科技社團、創業家及投資人進行交流，強化鏈結。（記者江碩涵／攝影）

今年的「選擇美國投資 高峰會」（SelectUSA Investment Summit）台灣再度稱霸會場，有14家團隊入選五個領域的前十強，占全球三成比率，居全球新創之冠。有些新創公司在這次高峰會中，得到政府、企業的肯定，可望展開不少商業機會，包括太陽能板無毒回收的鴻躉公司、用矽取代石墨鋰電池的SiLican公司，以及開發輕量多功5G專網平台服務的泰雅公司。

新創團隊參加完美國馬里蘭州「選擇美國投資高峰會」後，就到加州 矽谷與當地政府、科技社團、創業家及投資人進行交流，強化鏈結，增加國際曝光機會。加州也是太陽能板設置量全美第一的州，太陽能板回收的市場潛力相當大。

鴻躉執行長兼共同創辦人洪嘉聰表示，加州政府大力推行一般家庭屋頂裝設太陽能板，超過150萬戶家庭擁有太陽能板，但使用年限20至25年後就不能使用，更不用說許多太陽能板使用年限只有15年左右；尤其隨著太陽能發電的普及，太陽能板垃圾量將占全球1%，如果能將1%的垃圾回收成為有用的物質，將是很有潛力的市場。

他表示，目前歐美的太陽能板市場都不協助回收，而是將淘汰的太陽板焚燒掉，或掩埋到地下；鴻躉則是利用傳統設備配合AI系統，開發出幾乎能達到99%精準度的智慧回收設備，尤其太陽能板是層狀的結構，每層都有重要的質料，如何分層將有用的物質分解出來，並且符合法規、減少99%碳排放量，並降低95%回收成本的服務，就是鴻躉成功的秘訣。

鴻躉執行長兼共同創辦人洪嘉聰表示，目前已與加州政府洽談落地資源，包括稅收減免和人力協助。（記者江碩涵／攝影）

洪嘉聰表示，鴻躉是台南大學衍生事業，同時也受到教育部、國科會及技術處TREE計畫支持下，去年正式成立公司，已和加州洽談落地資源，包括稅收減免和人力協助，不久後將在南加州河濱縣或Kern設點，兩地政府都積極爭取合作機會。

另一家技術處TREE計畫支持的SiLican公司，近期也獲得中碳、中美晶、華宏新技三家公司共同投資，建構起更強大的策略聯盟。SiLican公司專注於台灣在碳化矽半導體材料以及鋰電池負極原料領域的競爭力，目標就是未來的電動車 市場。

電動車要普及，最大的問題就是電池蓄電量問題，尤其現有電動車仍需要長時間的充電，而新創業者研發出所謂的矽陽極鋰電池，便是添加矽於石墨中增加能量密度，最快五分鐘就能完成電動車充電。

SiLican公司執行長Ian Cheng表示，一般製造出的奈米矽元素可以小於100奈米，甚至50奈米以下，但成本非常高，尤其顆粒愈小的愈難蒐集，一般傳統上能做到的蒐集率大約是15%至20%，但Silican公司擁有獨到技術，目前蒐集率可以達到90%，所以相較於競爭者，具有相當高的售價競爭力。

他表示，因為Silican公司推出材料上的價格優勢後，才有機會讓這個奈米矽元素可以被大廠真正去運用開發，進而成為推動電動車價格更低、充電速度更快的「隱形推手」。

SiLican公司，近期也獲得中碳、中美晶、華宏新技三家公司共同投資，建構起更強大的策略聯盟，左為執行長Ian Cheng，右為研發長Jeremy Li。（SiLican提供）

泰雅科技則是於2021年成立，是工研院、資策會共同衍生新創企業，提供企業專用網絡通用連接平台，為5G、Wi-Fi 和有線、乙太網客戶端，提供通用連接，並用來監控和故障排除的單一管理平台，讓企業可以輕鬆部署完成設定，啟用5G專網服務，使客戶更容易部署邊緣服務，並進一步提供邊緣雲連接解決方案。目前跟廣達、凌華進行POC驗證，並與凌華、亞旭簽署合作意向書。

工研院產業服務中心執行長陳立偉表示，台灣整體新創環境發展潛力無窮，尤其近年在政府、民間、企業的帶動下，新創積極前進國際市場，被全球看見潛力與魅力，進而取得許多創投公司關注，根據台經院 FINDIT數據統計，2021年共353件新創投資案，總投資金額累計達23.5億美元，相較於2018年成長了56件，投資金額更成長了137%。