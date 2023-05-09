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聖荷西市中心直擊 吸毒吸到滿地爬

記者李榮／聖荷西即時報導
聖荷西市中心也出現疑似受毒品影響，大白天在滿路爬的情況。（記者李榮╱攝影）
聖荷西市中心也出現疑似受毒品影響，大白天在滿路爬的情況。（記者李榮╱攝影）

毒品問題愈來愈嚴重，連矽谷也出現疑似毒癮者因用藥，在大白天失去控制在市區滿路爬，路人見此情況紛紛閃避。聖他克拉拉縣政府上個月才證實，矽谷出現第一宗死於新興毒品「賽拉嗪」（xylazine）的致死案例，當時縣府就擔心，未來這類案件恐還會發生。而事實上，聖荷西市中心就不時出現很可能被藥物所影響的人士，有的搖頭晃腦走在路上看起來精神錯亂，而且身體看來似乎不聽使喚無法站直，宛若「喪屍」。還有人莫名慢動作地在街上攀爬，行人紛紛走避，不敢靠近。

雖然無法得知這些毒品施用者究竟用的是什麼毒品，但有些毒癮者用藥後的身體表現，與「賽拉嗪」或其它混合物服用後的症狀很相似。

「賽拉嗪」（xylazine），也被稱為「tranq」，是近來在毒品市場快速火紅的毒品。聯邦聯邦緝毒署（Drug Enforcement Administration，DEA）指出，使用「賽拉嗪」者可能出現步履蹣跚、呼吸困難、失去方向、甚至昏迷、皮膚潰爛的情況嚴重時使用者的身上可能出現巨大的開放性傷口。如果沒有即時治療可能引起嚴重感染，還可能必須截肢。也因此「賽拉嗪」被稱為「殭屍毒品」（Zombie drug）。使用者在身上出現傷口後，與陰屍路裡的行屍走肉（Walking Dead）類似，宛如殭屍。

另外緝毒署的資料顯示，「賽拉嗪」通常與芬太尼，以及海洛因等鴉片類藥物混合使用。事實上，「賽拉嗪」藥物原本是一種獸醫用的鎮靜劑，並沒有被批准用於人類，不過全美各地的毒品供應中近來越來越常見。醫師表示，過量服用「賽拉嗪」可能導致身上出現嚴重傷口、甚至致命的情況。

住在聖荷西的華人Sam Chen指出，偶爾可以在路上看到大白天醉酒，或是疑似使用過毒品的人士，雖然與其他毒品更嚴重的城市比起來不算太普遍，但還是令人相當憂心。近來也確實看到過媒體上所描述，宛如「街頭喪屍」的情況。比起普通吸食迷幻藥者，這些人到舉止更怪異、失去方向感，身體抽蓄扭曲，令人毛骨悚然。

遇到此種情況，路上行人快速閃避。（記者李榮╱攝影）
遇到此種情況，路上行人快速閃避。（記者李榮╱攝影）

毒品 矽谷 聖荷西

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