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加州護工在舊金山動員支持 AB1672法案 提升護工待遇

記者李怡╱舊金山即時報導
加州護工在舊金山動員支持AB1672法案，以提升護工待遇。（記者李怡╱攝影）
加州護工在舊金山動員支持AB1672法案，以提升護工待遇。（記者李怡╱攝影）

加州長期護理工作者的全州大篷車動員活動9日開到了舊金山市府門前。眾多護工在此集會呼籲支持加州眾議員楊馳馬起草的AB1672法案，即「我們的護理很重要」（Our Care Counts）法案。這項法案支持護理工人能夠直接與州政府談判，以保護基礎護理工人的勞動權益和福利。法案旨在避免護工從業者流失的同時，讓加州長者和殘疾人享有更優質的護理條件和選擇。舊金山多位民選官員到場支持。

集會者表示，楊馳馬起草的這項法案，是對加州長期護理行業的支持。 AB1672法案允許護理人員直接與州，而不是與個別縣進行談判，從而可以改變這個行業對護理人員的不公待遇，並確保加州老年人和殘疾人都可以獲得優質護理。法案是轉變加州長期護理行業、確保老年人和殘疾人獲得他們應得的高質量護理的必要且關鍵的一步。為長期護理行業創造革新條件。

目前，加州正在經歷看護危機。需要家庭護理的老年人和殘疾人的數量與日俱增。目前全州的護理人員數量滿足不了需求。更糟的是，長期護理行業面臨嚴重的人員流失問題。因為低工資和無法獲得福利保障，很多從業人員都已經改行。

來自舊金山的Meimei，已經擔任長期護工20多年，多是為高齡長者到家中提供便利的護理工作。近期因舊金山的物價上漲，尤其是昂貴的電費和水費，讓她幾乎無力承擔基本的生活開銷。她希望可以通過AB 1672法案，讓每個護工都可以得到他們應有的薪資。

與會者表示，AB 1672法案是解決護理人員遇到許多挑戰的基礎。加州大多數縣支付給護理人員的工資，僅略高於最低工資，而且加州沒有一個縣向家庭護理提供者支付生活補助。新法案將允許工人直接與州政府談判，將福利的申請和工資的談判從縣上升到州。

舊金山市議員孟達文、安世輝、司嘉儀、殷嘉立到場支持，希望加州可以通過該立法，給基礎護工尊重以及有尊嚴的生活。

加州 舊金山 福利

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