屋崙警局與台山社安巡邏隊開展聯合巡邏

9日為屋崙警局與台山社安巡邏隊聯合巡邏的首日，也是台山社安巡邏隊自成立後不間斷巡邏的第800天。（記者張曼琳╱攝影）

今年3月23日屋崙華埠 有8家商戶接連被盜，損失至少10萬元。屋崙市長盛桃隨即在華埠舉行圓桌會議，聽取商戶意見。與會人士建議效仿舊金山警局和義工聯合巡邏的方式，將屋崙警局與屋崙台山社安義工巡邏隊結合在一起巡邏，以提升華埠整體治安。

9日上午為屋崙警局與台山社安巡邏隊聯合巡邏的首日，也是台山社安巡邏隊自成立後不間斷巡邏的第800天。自當日起，屋崙警局與台山社安巡邏隊將每月舉行一次聯合巡邏，每次2小時。

參與籌備聯合巡邏活動的屋崙華促會（OCIC）主席莊錦鎮在陳煥瑛公園舉行記者會，正式宣布屋崙警局與華埠義工巡邏隊間的合作。 他指出，屋崙華埠共有近六個義工巡邏隊，包括「Compassionate Oakland」、「Asians with attitude」、「藍天使 」義工巡邏隊，以及本次與屋崙警局合作，有約200名義工，已經風雨無阻連續巡邏800天的屋崙台山社安義工巡邏隊。

莊錦鎮說：「他們一直在外保護我們的安全，」並對社區的安全、清潔和活力有很大影響力。他感謝屋崙警局和民選官員們為促成本次合作提供的支持。他也想讓公眾知道，現在屋崙華埠正在發生變化，華埠已經比兩年前要安全很多，他呼籲消費者和食客可以重新回到華埠購物和用餐，提振華埠小商業經濟。