聖荷西五月節慶祝「過火」 警方逮捕115人

民眾慶祝五月五日節。（美聯社）

聖荷西 警方8日公布在墨西哥 傳統節日五月五日節（Cinco de Mayo）期間的執法成果。警方共接到2642起報警電話，逮捕115人，扣押30輛汽車，開出407張罰單，展現出對犯罪的零容忍，保衛公共安全。然而，批評聲音指出警方的行動涉嫌種族歧視 ，並違反憲法。

五月五日節是墨西哥的一個地區性節日，紀念墨西哥軍隊在1862年5月5日擊敗法國侵略軍取得戰役的勝利。該節日在美國20多個州都會慶祝，隆重程度遠超墨西哥當地。

為防止市中心交通大面積擁堵等安全因素，聖荷西警方提前聯合加州高速警局關閉了多條通往市中心的高速出口，引起西裔社區的不滿。

居民托雷斯（Torres）表示，警方加強市中心和東聖荷西的巡邏，只因擔心慶祝活動帶來的危險，「五月節是慶祝我們社區引以為傲的文化遺產，我們有權利集會。」

州參議員科提斯（Dave Cortese）與眾議員卡拉（Ash Kalra）發表聯合聲明稱，警方的行為並非普通的交通管制，而是出於種族主義為目標，公然違反憲法，侵犯第一修正案。

警局表示，交通管控是在大型活動前一貫的預防性做法，包括老兵節、感恩節等都有實施。聲明中還提到，由於警局人員緊缺，不得不大面積地封鎖道路，以防止交通堵塞。

警方在過去的周末，逮捕了115人，沒收6把非法槍支。警方表示，大部分的慶祝遊行活動是有序且安全的，犯罪率在過去幾年下降明顯，民眾可以更安全輕鬆地享受節日，這是警方的初衷，而非阻止社區慶祝。