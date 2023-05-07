華裔男童槍殺案：疑犯中槍求救 車子遺棄 警方順藤摸瓜

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺，震驚灣區。（親友供圖）

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺，針對三名嫌犯的初步聆訊會此前持續一周。Jasper父母的代表律師、阿縣退休檢察官Norbert Chu對本報表示，抓獲三個嫌犯的關鍵線索，是因為車上另一個嫌犯基森·李（Keison Lee）在交火中被槍擊 ，後來獨自走到舊金山 醫院救治，警方發現附近三個街區停放著一輛多處中彈的Nissan 車，調查後發現是基森·李所乘，於是順藤摸瓜，找到捲入槍戰、且在本案中被指控的三人。基森·李後來在另一起槍擊中被殺。

涉案的三名嫌犯，分別是29歲的聖巴勃羅（San Pablo）居民傑克遜（Johnny Jackson）、22歲的舊金山居民格林（Trevor Green）以及24歲的委利賀（Vallejo）居民畢文斯（Ivory Bivins）。三人被指控謀殺、向有人的車輛開槍以及持槍等重罪。

Jasper被槍擊的案件震驚灣區。事發後，媒體連篇報導，警方甚至發出懸紅，請車內有攝像頭的市民提供錄像，供警方調查。時隔一年多，才將三個嫌犯抓獲。從4月底開始的初步聆訊會，數個公路巡警、舊金山警局警員調查，也逐漸還原破案抓人的過程。

Norbert Chu說，事發時，Jasper母親駕駛的車輛在880公路南向路段行駛，交火的兩輛車，則在公路北向行駛。其中，被告傑克遜和基森·李在前面的黑色Nissan車中，後車中坐著格林和畢文斯。後車追逐前車，雙方互相射擊。

根據法庭舉證環節的訊息，警方在北向路段，至少找到8個彈殼，全部來自同一隻步槍。而前面開的Nissan車上，有至少10個彈孔，車輛閃光燈、車後和車前擋風玻璃，車後排座椅，前排副駕駛位等位置，均有彈孔。但作證巡警並未透露，到底Nissan車中了多少槍。

Norbert Chu說，根據作證的舊金山警局警員的講述，還原了事發經過。前車中的乘客基森·李在交火中中槍，車子後來開到舊金山。基森·李步行到舊金山綜合醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center），希望救治槍傷。醫院當值的警員，很快得知他中槍。搜尋四周後，發現距離醫院三個街區外的Nissan車，車上多處有彈痕，且沒有其他乘客。

「這非常可疑，如果他是個無辜的人中槍，為何將車子停在三個街區之外？通往醫院急診室有康莊大道，按照常理，應該把車緊急開過來，大喊救命。他們卻將車停在如此遠的地方。你會讓自己的其他同伴，拖著中槍的身體，走三個街區嗎？這顯然不合常理，肯定在隱瞞車子被槍擊的事實。警方經常看到市民中槍的情況，所以知道正常或真正的受害者是什麼樣子，會如何反應，而不是類似本案中的可疑情況。」