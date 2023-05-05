經濟部率台灣新創團隊進軍SelectUSA 再創佳績

一年一度的SelectUSA Investment Summit本月1日至4日在馬里蘭州華府舉行，會後台灣16個團隊在矽谷參與新創活動，促進台灣新創團隊與美國市場鏈結。（記者江碩涵／攝影）

一年一度的SelectUSA Investment Summit（選擇美國投資 高峰會）本月1日至4日在馬里蘭州 華府舉行，這是每年全球新創、投資者及大企業熱烈參與的盛事，今年參展人數4900人也創歷年新高，其中全球共有50個團隊獲選五大領域前十強，而台灣就有14家新創團隊入選，占全球3成比率，台灣新創團隊能力備受國際肯定。

今年的SelectUSA Tech包含醫療科技、潔淨科技、金融科技、軟體及其他共五大領域，全球有400多個團隊報名，最後有50個團隊被選中，邀至大會現場與各國團隊競爭、角逐冠軍。台灣有14個團隊入選，占全球3成的比率，其中經濟部團隊包含中小企業處和技術處旗下十家團隊入選，並有一家獲選為台灣代表區域競賽。

在SelectUSA高峰會期間，經濟部中小企業處副處長吳佳穎與馬里蘭州商務廳、馬來西亞雪州資訊科技與數位經濟機構（SIEDC）、馬里蘭州能源新創加速器洽談，並建立新創交流合作管道，深化未來合作關係，為台灣新創搭建海外商務發展的橋梁。馬州商務廳表示，會進一步協助評估適合前進台灣的新創團隊，此外，台灣有三家生醫新創團隊表達有意落地馬里蘭州，感謝政府協助串聯落地資源。

在SelectUSA高峰會後，吳佳穎帶領16個台灣新創團隊前往美西參加矽谷 新創活動，包括矽谷新創論壇、投資媒合會等，邀請矽谷企業、美國潛在投資者與新創圈人士與會，藉此機會強化與矽谷的創業生態交流，促進台灣新創團隊與美國市場鏈結，加速新創獲得在美國發展的機會。

駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，他相當佩服也感動新創團隊願意投入的時間、成本與研發能力，眾所皆知新創團隊要成功，需要資金、時間與運氣，矽谷是孕育新創最重要的勝地，非常歡迎台灣新創團隊到矽谷參訪，找尋更多機會。

台灣最新型加速器（TACC+）執行長王崇智表示，從外部投資台灣新創團隊的金額來看，2019年總金額為7.9億元、2022年成長至23.5億元，成長幅度大幅增加，也顯示台灣新創團隊愈來愈具有國際競爭力，也有相當高的成長動能。