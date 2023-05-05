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極致小球 勇士21記三分轟垮湖人 柯瑞讚格林防守

記者劉先進 ／舊金山即時報導
詹姆斯得到23分。（記者劉先進 ／攝影）
詹姆斯得到23分。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士4日晚127比100狂勝洛杉磯湖人，捍衛主場，將系列賽大比數扳成1比1。勇士在次節和第三節三分21中15，狂轟84分，全場投中21記三分，湯普森一人就有8個三分，得到30分。勇士利用小球陣容摧古拉朽的外線投射，將善於攻擊內線的湖人擊潰。

湖人的詹姆斯入賬23分7籃板，球隊三分34中10，命中率僅僅29.4%。

上一場勇士投中21個三分，還是被湖人強大的內線優勢偷走一場主場勝利。本場勇士率先變陣，將小球陣容堅持到底，用會投三分的傑邁克爾·格林 (JaMychal Green)換下首發的魯尼，拉大場上空間。針對防守球員的緊貼，加大掩護和擋拆，盡量給三分射手湯普森等人創造機會。當柯瑞面對包夾時，格林或持球攻筐，或內切得分，或傳球給底角射三分，打得堅決。傑邁克爾·格林在防守端被數次放空，他投中3個三分得到15分。

教頭柯爾說，為傑邁克爾·格林感到驕傲，這一年對他來說很艱難，因為一些不同的疾病錯過時間，當他健康時，被排除在輪換外。「我沒有讓他參加很多比賽，他還是保持準備狀態，利用好機會。就湖人隊對陣我們的防守方式而言，這似乎是一個適合他的系列賽。他通過保持積極的態度和準備，贏得機會。」

勇士的球快速移動，全場拿下38次助攻，柯瑞一人就有12次。他還入賬20分。柯爾說，勇士打了簡單的籃球，減少失誤，不斷傳球。「球員很有侵略性，但在這種侵略性中做出了很好的決定，這就是關鍵，你能否找到這種平衡。你能不能帶著節奏和信心打球，但又能做出非常簡單的決定。」柯爾說，柯瑞表現出色，上半場並未真正的進攻，但他掌控球隊，「克萊也開始手感火熱。我們的防守為進攻提供動力。」

防守端，勇士用聯防，再用格林對位上場砍下30分的戴維斯（Anthony Davis），對球瘋狂施壓，後者11中5只得到11分7籃板。柯瑞在回答本報提問時說，格林對這場對決很興奮，並試圖找到不同的防守，讓戴維斯感到不舒服。「戴維斯有驚人的天賦，格林會講到這一點。你可以有世界上最好的防守，但戴維斯仍然可以得分。不過，這不能你在每個防守回合站出來。」

柯瑞說，格林表現出色，這就是季後賽的你來我往，以及如何調整。「我對格林能夠在系列賽的剩餘比賽表現出色，充滿信心。無論他防守戴維斯，還是被要求做什麼。他是一個冠軍，他已經證明，有能力一次又一次地做到這一點。」

得到23分的詹姆斯對吹罰很不滿。（記者劉先進 ／攝影）
得到23分的詹姆斯對吹罰很不滿。（記者劉先進 ／攝影）
格林主防湖人內線戴維斯。（記者劉先進 ／攝影）
格林主防湖人內線戴維斯。（記者劉先進 ／攝影）
格林持球扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
格林持球扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森投中8記三分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森投中8記三分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森得到30分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森得到30分。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 湖人

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