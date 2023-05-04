舊金山僑界 反對中共設置海外警僑服務站

舊金山灣區僑學各界在華埠為舉行「堅決反對中共設置恐怖組織（海外警僑服務站）」記者會。（本報記者╱攝影）

舊金山灣區 僑學各界4日中午在華埠皇宮酒家為舉行「堅決反對中共 設置恐怖組織（海外警僑服務站）」記者會。

在場僑界人士發表共同宣言，表示對於中共政權目前在全球超過50個國家100 多個城市，成立「警僑事務海外服務站」等非法國際恐怖組織，戕害自由民主人權等普世價值，嚴重侵擾各國主權與法治，舊金山灣區各僑團表達抗議與譴責。

聲明中表示，美國司法部、聯邦調查局等執法機關，依據美國「獨立宣言」及憲法明白揭示的自由權利與法治思想，依法以充當特工、妨礙司法等罪名拘捕並起訴兩名紐約華埠僑領，舊金山灣區各僑團表示肯定與支持。

共同宣言中還指出，中華民國經過數十年的探索追尋，累積經驗，成就今日舉世矚目的自由法治社會，成為世界華人的民主燈塔，與美國人民共享上述普世價值。舊金山灣區各僑團支持中華民國持續與美國深化交流、增強互信與提升關係。

最後，宣言中表示：中國共產黨不代表中國，更不代表中國人民。中國人民也應有享受自由空氣與民主生活的權利，嚴正呼籲至今仍支持中共政權的各類僑團，不再自私，停止用「美國賦子的民主自由」戕害「中國未來的民主自由」