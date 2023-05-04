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疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

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疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

編譯廖宜怡／即時報導
根據國稅局公布的數據，離開舊金山人口的平均收入高於留下和遷入人口的平均收入。（Getty Images）
根據國稅局公布的數據，離開舊金山人口的平均收入高於留下和遷入人口的平均收入。（Getty Images）

數據顯示，在新冠疫情初期搬離舊金山的居民，帶走的總收入高達上百億元。

根據國稅局（IRS）最新公布的納稅申報數據，2020年到2021年，離開舊金山的人口比搬進舊金山的人口多出約3萬2000人，略低於2019年到2020年的3萬9000人。2020年搬離舊金山者的總收入比搬入者的總收入高出近80億元，加上2019年搬離者比搬入者高出的69億元，差額將近150億元。

這兩年遷出遷入人口的所得差距，反映出疫期初期有較多高收入居民離開舊金山。在2020年和2021年申報所得稅時離開舊金山的這14萬8000人，總共賺得約227億元，平均每人年收入約15萬3000元。在同一時期搬進舊金山的7萬7000人，他們的總收入約79億元，平均每人年收入約10萬零3000元。

國稅局是根據納稅人在申報表上填寫的居住縣市是否改變，來追蹤人口和收入的變化。根據數據，在2020年和2021年申報所得稅時仍留在舊金山的納稅人，平均年收入降為11萬7000元。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）表示，舊金山在疫情初期人口不斷流失，導致其稅收減少，並造成一定程度的勞動力短缺。但是，失去高收入居民並不會直接影響舊金山的財政，因為舊金山並不徵收個人所得稅。

伊根還表示，搬離舊金山的居民平均收入高，可能是由少數收入非常高的人造成的，並不代表他們大部分都是富裕人士。不過，國稅局並不提供個人數據，因此，這一說法無法獲得證實。

儘管如此，美國人口普查局的數據顯示，舊金山都會區的中位數家庭收入，在2019年到2021年之間有所下降。

在灣區大部分的縣，搬出者的總收入都超過搬入者的總收入，但少部分縣搬入者的總收入並不見得低於搬出者，甚至更高。

例如，蘇諾瑪縣在2019年到2021年流失了3000多名納稅人，但新居民的總收入比搬出者多出5億零500百萬元，平均每人年收入約7萬5000元，而搬出者平均每人年收入只有5萬4000元。

舊金山 國稅局 疫情

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