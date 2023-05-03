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樂天女孩林襄將到舊金山開球 千人應援團出動

記者江碩涵／灣區即時報導
樂天女孩岱縈以視訊方式出席記者會，她說，這是第一次到美西，非常期待到舊金山灣區的任務。（記者江碩涵／攝影）
樂天女孩岱縈以視訊方式出席記者會，她說，這是第一次到美西，非常期待到舊金山灣區的任務。（記者江碩涵／攝影）

樂天女孩們即將到灣區與粉絲碰面。舊金山灣區第二屆台灣日將於5月26日下午1時在美國職棒大聯盟屋崙運動家（Oakland Athletics，簡稱A's）主場舉行，當天由屋崙運動家隊與德州休士頓太空人隊對戰，不僅有球賽看，更重要的是還有台灣日活動，邀來台灣職業啦啦隊樂天女孩（Rakuten Girls）到場「應援」，由人氣很旺的林襄和長榮航空代表開球，宣揚台灣。

活動由T-League 北美台灣一級棒聯盟主辦，長榮航空、台灣樂天職棒特別贊助。T-League 北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文哲表示，2011 年時親身體驗紐約大都會「台灣日活動」，一直很想讓北加也擁有屬於自己的大聯盟台灣日，因此努力推動活動，如今美夢成真。

台灣日活動首度邀來樂天女孩到場應援。樂天女孩副隊長菲菲、Yuri 、岱縈、穎樂、若潼、林襄及團長壯壯都會出席賽前活動表演，岱縈也以視訊方式出席記者會。岱縈說，這是她第一次到美西，非常期待到舊金山灣區的任務，也會努力推廣台灣棒球文化，讓台灣被看見。

舊金山灣區台灣商會會長張家豪也是活動創辦人之一。他說，台灣日今年是第二年舉行，短時間內逾千人買票支持，希望能號召更多灣區矽谷台灣鄉親到場支持台灣。創辦人之一的矽谷台灣同鄉會會長林政原表示，非常感謝活動背後努力的推手，除了長榮航空、台灣樂天職棒外，段純貞牛肉麵、NK construction等也都給予協助，實現第二次 MLB 大聯盟台灣日盛會。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑說，台灣最美麗的風景是人，台灣棒球場邊最美的風景就是「台灣應援團」，樂天女孩首度來美西，展現了台灣應援團的熱情。莊雅淑表示，5月是亞裔月，第二周也是台灣周，此時此刻舉行台灣日特別有意義，尤其台灣積極在世界做出貢獻，5月也是世界衛生大會舉行的時間點，台灣日當天也會一起聲援台灣加入WHA。

活動將於5月27日上午10時揭開序幕，除了場內活動外，主辦單位將在球場停車場舉行Tailgate 賽前派對，每位球迷都會獲贈一件「台灣日」紀念球衣及台式早餐，現場並有樂天女孩啦啦隊與球迷互動，讓美國當地民眾也能感受活力四射的台灣精神。陳文哲表示，台灣日當天會推出美而美、油飯、肉圓、豆漿，讓台灣日更有台灣風味。

北美台灣一級棒聯盟表示，台灣日結束後，未來還有更多精彩活動，包括6月新北新埔棒球隊到北美移地訓練，並於7月8日、9日舉行由MEAN WELL USA/美國明緯冠名贊助的Mean Well Tournament，活動將由北美台灣一級棒聯盟和 Northen California Tournament（NCTB）共同主辦。7月29日至8月7日，北美台灣一級棒聯盟也將首次組織北加明星隊前往台灣，與當地球隊一較高下。

舊金山灣區第二屆台灣日將於5月26日下午1時在美國職棒大聯盟屋崙運動家（Oakl...
舊金山灣區第二屆台灣日將於5月26日下午1時在美國職棒大聯盟屋崙運動家（Oakland Athletics，簡稱A's）主場舉行，活動由T-League 北美台灣一級棒聯盟主辦。（記者江碩涵╱攝影）
舊金山灣區第二屆台灣日將於5月26日下午1時在美國職棒大聯盟屋崙運動家（Oakl...
舊金山灣區第二屆台灣日將於5月26日下午1時在美國職棒大聯盟屋崙運動家（Oakland Athletics，簡稱A's）主場舉行，活動由T-League 北美台灣一級棒聯盟主辦。（記者江碩涵／攝影）
樂天女孩岱縈以視訊方式出席記者會，她說，這是第一次到美西，非常期待到舊金山灣區的...
樂天女孩岱縈以視訊方式出席記者會，她說，這是第一次到美西，非常期待到舊金山灣區的任務。（記者江碩涵／攝影）

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