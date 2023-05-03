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史詩大戰 勇士21記三分 不敵湖人 柯瑞堅信球隊會反彈

記者劉先進╱舊金山即時報導
戴維斯一人就入帳30分23籃板。（記者劉先進╱攝影）
戴維斯一人就入帳30分23籃板。（記者劉先進╱攝影）

柯瑞領銜的金州勇士2日晚以112比117不敵詹姆斯帶隊的洛杉磯湖人，西區半決賽大比數0比1落後。這場被譽為史詩大戰的比賽，可謂極致內線對陣極致三分的典範，勇士投出21記三分，比湖人多了15個。但湖人油漆區砍下54分，比勇士多26分。且湖人罰籃29次，勇士僅6次。尤其是戴維斯（Anthony Davis）攻防兩端拿出統治級表現，狂砍30分23籃板5助攻4蓋帽。

柯瑞三分13中6得到27分6籃板3助攻，季後賽生涯命中600記三分，為季後賽史上最多。他回答本報提問時說，不單只是戴維斯手感火熱，其他持球者施羅德（Dennis Schroder）一人就有10次罰球。這絕不能再發生。「球隊還是信心高昂，我們會反彈的。」

同為聯盟巨星，詹姆斯和柯瑞都出生在俄亥俄州同家醫院。雙方頗有淵源。2015到2018年期間，詹姆斯率領騎士和勇士連續四次在總冠軍賽會面，勇士奪冠三次，騎士奪冠一次。勇士王朝的建立，與擊敗騎士息息相關。湖人坐擁17座冠軍，聯盟最多，為當仁不讓的豪門。勇士從2015年手握四座冠軍，可謂聯盟新貴。豪門新貴相遇，柯瑞與詹姆斯的「宿命對決」，萬眾期待。

防守方面，湖人的范德比爾特 (Jarred Vanderbilt)主動請纓貼柯瑞，遇到擋拆夾雜換防、高位延阻等方式，不讓柯瑞強投三分起勢。對湯普森和波爾等三分手，湖人盡量貼防，不給投籃空間，逼迫他們突破到內線，利用戴維斯超強的防守覆蓋面積，進行投籃干擾。勇士末節一度落後14分，忽然祭出聯防，湖人進攻斷電，五小陣容的勇士在4分半鐘打出14比0的衝擊波，抹平比數。或柯瑞突破傳球給波爾投三分。或柯瑞傳給格林，再反跑到外線接球投，利用快速傳球撕破湖人鐵鎖。

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最後關鍵10秒，柯瑞遭遇包夾，進攻回暖、全場砍下21分的波爾三分遠投不中，失去翻盤希望。教頭柯爾說，波爾打得很出色，「湖人半場對柯瑞雙人包夾，如果我們傳球出去，就有人獲得空位。柯瑞傳出好球，波爾有大空位，那是個他能投中的球。波爾已投中6個三分，對我們來說，這是個好機會。」

湖人攻防統治禁區，戴維斯一人4次蓋帽，全隊10次。湖人罰中25個，內線得分也遙遙領先。詹姆斯22分11籃板3蓋帽。勇士的湯普森25分，維金斯15分。

柯瑞回答本報提問說，戴維斯會給整個比賽帶來壓力，對手不喜歡讓他拿到8個罰球，「但他罰球多可能不會打死你，更多是其他球員。尤其是持球者，施羅德一人就有10次罰球。這不能發生，無論我們是否認為這是犯規，都不能把自己處於這種情況下。他的第一步超級快，我們圍繞他有一定的策略，但不能讓他罰籃10次，那會殺死比賽。」

柯瑞說，球隊會做出調整。「球隊對陣國王搶七，迅速轉身面對湖人。如今，我們要堅持防守湖人做得好的方面，球隊還是信心高昂，我們會反彈的。」

柯瑞投籃，湖人大個子試圖封蓋。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投籃，湖人大個子試圖封蓋。（記者劉先進╱攝影）
格林對吹罰頗為不滿。（記者劉先進╱攝影）
格林對吹罰頗為不滿。（記者劉先進╱攝影）
湖人防守柯瑞經常使用包夾。（記者劉先進╱攝影）
湖人防守柯瑞經常使用包夾。（記者劉先進╱攝影）
詹姆斯得到22分。（記者劉先進╱攝影）
詹姆斯得到22分。（記者劉先進╱攝影）
波爾本場投中6個三分，入賬21分。（記者劉先進╱攝影）
波爾本場投中6個三分，入賬21分。（記者劉先進╱攝影）

湖人 柯瑞 勇士

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