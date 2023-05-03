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最終敲定 屋崙市議會7月15日取消暫停驅逐令

記者張曼琳╱屋崙報道
七位市議員均投下贊成票，只有加洛一位投反對票。（記者張曼琳╱翻攝）
七位市議員均投下贊成票，只有加洛一位投反對票。（記者張曼琳╱翻攝）

屋崙市議會2日下午再次對取消暫停驅逐令進行「二讀」最終表決，通常「二讀」只是一種形式，但在極少數情況下，議員們會用它來推翻有爭議的決定。

在晚間6時40分，市議會對該議題開展討論。第五區市議員加洛（Noel Gallo）在公共評論階段發言前，表示對房東的支持。他說，希望市議會多為屋崙市的「住房提供者」、「納稅人和居民」考慮，並償還這些創造住房機會的人。

在經過約兩個小時的公共評論和市議員提問後，其他七位市議員均投下贊成票，只有加洛一人投反對票。上月20日通過的取消暫停驅逐令的新日程，最終被敲定。

上月20日，屋崙市議會通過了取消暫停驅逐令的新日程，並增加了新的永久租戶保護立法，預計暫停驅逐令將在7月15日全面結束。但仍有被拖欠數萬元租金的房東，為了追討在疫情期間被拖欠的租金損失，決定繼續在市議會發聲，尋求政府支持以補償損失。

在上週四（4月27日) 上午，就有大批該市的在因房租被拖欠，其貸款買下的房屋即將被銀行拍賣的非裔市民威廉（John Williams)門前示威。希望政府立即取消暫停驅逐令，並對房東的損失負責。

加洛在投票時表示，真正重要的是市議會採取行動。「顯然，在這個市議會中沒有人是住房提供者。」他說：「所以我們沒有（提供住房的）經驗，他們（房東）所要求的只是讓我們走到一起，制定一個有利於城市的解決方案。」

加洛說：「這些人是我們的納稅人、住房提供者和長者。在這個市議會中，沒有人是住房提供者，擁有可令城市做出更快響應的經驗或知識，所以我對這個項目投了反對票。」

曾經在阿拉米達縣縣府門口絕食抗議三日的華人房東「灣區安居聯盟」理事會成員George Wu現身在當日的市議會中。他向本報表示，他們的訴求一直不變，希望政府立即取消暫停驅逐令，保障房東利益。

屋崙市議會通過的取消暫停驅逐令的新日程，由市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）和市議會副主席卡布（Dan Kalb）提出，要求該市以負責任的方式逐步取消疫情時期的租戶驅逐禁令。

暫停驅逐令結束時間，為從現在到7月14日。目前驅逐禁令仍然有效。2023年7月15日驅逐禁令和拖欠金禁令結束。2024年7月1日之後，除3%的上限將繼續之外，其他規定均取消。

市議長勵琪在當日的市議會中向房東承諾：「我們正在盡最大努力，無論是你時租戶還是業主，我們將盡力提供屋崙居民所需要的資源和服務。」並表示，理解公眾對州抵押貸款減免計畫的擔憂。她將加強與縣、州立法者的聯絡，以擴大對業主的援助。

曾經在阿拉米達縣縣府門口絕食抗議3日的華人房東「灣區安居聯盟」理事會成員Geor...
曾經在阿拉米達縣縣府門口絕食抗議3日的華人房東「灣區安居聯盟」理事會成員George Wu現身當日的市議會。（記者張曼琳╱翻攝）

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