繼承房產稅重估無力負擔 華人呼籲推翻19號提案

草根義工聚會，支持SCA-4加州憲法修正案。巴洛阿圖市長顧錦珍（後排右二）也現身。（桂弘芳提供）

2020年底時加州 通過19號提案，其中收緊了繼承時物業重新估值的豁免範圍。不少人後來驚覺，若房產重新估值，房產稅將暴漲，繼承房產的子孫恐因為無力負擔高額房產稅而賣屋，搬離原本家族傳承與記憶的地方。幾位州參議員 因而提出SCA-4加州憲法修正案，希望在2024年時由選民再次決定是否要增加繼承房產後的稅金，目前還在起草階段。草根團體在徵集支持，呼籲民眾在5月4日前打電話或寫信，表示支持。

SCA-4由州參議員賽亞托（Kelly Seyarto）發起，參議員吉普森（Mike Gipson）、參議員尼羅（Roger Niello）、州眾議員 陳立德（Phillip Chen）、州眾議員方樹強（Mike Fong）等人共同草擬。議員的黨派包括共和黨與民主黨籍。

「雖然19號提案當時是由選民通過，但很多人其實不了解內容而投下贊成票的。」草根義工桂弘芳指出，當初19號提案的標題是對於長者、極度殘障人士、自然災害和山火受害者房產稅的保護，將先前的一些限制放寬，宣傳單也幾乎只針對那些放寬的好處做說明。然而，大部分選民恐怕並不知道19號提案也加入了繼承屋必須重新按市價估價，導致房產稅暴增的負面影響。19號提案最後在選舉時，以51.7%微弱超半通過，但影響深遠。

她表示，19號提案實施前，兒孫繼承父母的房產時，同時也繼承父母原有的房產稅。但是19號提案在2021年2月上路後，繼承的房產必須重新估價，以市價作為房產稅的標準，有可能讓房產稅會大幅增加。特別是加州許多城市的房產多年下來增值幅度驚人，許多房產都價值200萬以上，若以市值計價，房產稅至少2萬多元，很多人恐無力負擔必須賣房，甚至搬離加州。

依照19號提案中規定，要繼續繼承原來房產稅的一部分，繼承人必須在一年內搬入繼承的房屋，而且那棟物業必須是父母或祖父母原來的自住屋 (primary residence)。繼承物業市值超過100萬以上的部分不能豁免，仍需要以重新估價後以市價的房產稅增收。也就是說，物業的市值減掉100萬後，會開始計算日後繳稅的起點。

桂弘芳進一步表示，19號提案的影響不僅是自住房，事實上，對於非自住屋更是完全沒有豁免額，繼承者面臨巨大的房產稅。增加的房產稅肯定會轉嫁給房客，增加房租。許多租客是藍領階級，無力負擔高房租可能只好搬離加州，對加州有負面影響。而歷史悠久的家族企業，像是餐廳、旅館、農場等，也總會面臨傳承問題。長輩如果想要下一代傳承，物業必須重新估價，在新一代無法負擔的情況下，這些商業就無法繼續。

她指出，SCA4的目標是將廢除19號的法案放到2024的選票中，給選民一個清楚的標題和解說，等於是加州人一個重新投票的機會。5月10日在加州參議院舉行第一個公聽會，由議會治理和財政委員會8位成員投票決定是否往前推動。義工團體呼籲民眾抓緊時間，在5月4日前打電話、或者寫信給委員會表示支持。電話為 (916) 651-4119 、916-651-4014，接通後可說「I support SCA4」，並留下名字和郵遞區號。下班時間留言也可 ，拼出姓名。

或者也可上網calegislation.lc.ca.gov/Advocates，選擇「SCA」，打入「4」。下面再選「Governance and Finance Committee」，右邊Stance Box 打入簡短意見，留下名字和郵遞區號，

桂弘芳表示，每一通電話、每一封信都會算入支持者數目，納入委員會的考量。希望民眾能支持，避免家人、親友因為房產稅過高而被迫離開加州。