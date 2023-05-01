「誰能防柯瑞？」世報提問NBA、ESPN都轉發 點擊超240萬次

柯瑞回答本報提問的視頻，在NBA官方推特上，有超185萬的觀看數。（記者劉先進／翻攝）

NBA 衛冕冠軍金州勇士 4月30日贏下搶七大戰，客場大勝沙加緬度國王，挺進西區半決賽，將對陣洛杉磯湖人。柯瑞 狂砍50分8籃板6助攻。賽後記者會，本報對柯瑞問出全球球迷關心的問題，「誰能防住柯瑞？」柯瑞微笑著回答提問。該影片被NBA官方、NBATV推特轉發，ESPN、CBS等電視台，都將此問題作為影片標題。累計點擊率超240萬次。僅NBA官方的影片，就有超185萬次的點閱。

主場慘敗於國王後，4月29日，在隊內錄像發言時，通常很少說話的柯瑞主動要求發言，發表了激情澎湃的演講，他希望大家將私人情緒放一邊，如果不能介懷，就不要登上出發的球隊大巴。如果想度假，就不要去沙加緬度。「如果你上了這輛車，你就是在為球隊做出承諾。我不在乎你打了多少分鐘，我不在乎你一秒鐘不上場，我不在乎得分、籃板還是其他什麼，但如果你上了這輛車，你就是在說，『我將盡我所能，盡一切努力贏得這場比賽。』」

搶七生死戰，在湯普森、維金斯、波爾三人44中12的情況下，柯瑞一人就出手38次，投中20個球，入帳50分。面對本報提問如何防住柯瑞時，柯瑞說，「希望我們永遠沒搞清怎麼防。（Hopefully we'll never find out）」

這個回答當時引起在場記者的笑聲，在NBA推特等社媒上也反響很大。僅僅相關影片點擊率超240萬。

"Hopefully we never find out."



Steph when asked who can stop him 😅#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/qO22dm4KXK — NBA (@NBA) May 1, 2023

勇士2日即將在主場迎戰NBA豪門洛杉磯湖人。而湖人主將詹姆斯和勇士，頗有淵源。從2015到2018年，他率領的騎士和勇士連續四年對決總冠軍賽，勇士奪冠三次，騎士奪冠一次。詹姆斯在1日接受記者採訪時說，「我和柯瑞是有史以來打過比賽的兩個最具競爭力的球員，我們想盡可能地把名字刻在歷史書上，但要用自己的方式來打比賽。」