「誰能防柯瑞？」世報提問NBA、ESPN都轉發 點擊超240萬次

NBA 衛冕冠軍金州勇士 4月30日贏下搶七大戰,客場大勝沙加緬度國王,挺進西區半決賽,將對陣洛杉磯湖人。柯瑞 狂砍50分8籃板6助攻。賽後記者會,本報對柯瑞問出全球球迷關心的問題,「誰能防住柯瑞?」柯瑞微笑著回答提問。該影片被NBA官方、NBATV推特轉發,ESPN、CBS等電視台,都將此問題作為影片標題。累計點擊率超240萬次。僅NBA官方的影片,就有超185萬次的點閱。

主場慘敗於國王後,4月29日,在隊內錄像發言時,通常很少說話的柯瑞主動要求發言,發表了激情澎湃的演講,他希望大家將私人情緒放一邊,如果不能介懷,就不要登上出發的球隊大巴。如果想度假,就不要去沙加緬度。「如果你上了這輛車,你就是在為球隊做出承諾。我不在乎你打了多少分鐘,我不在乎你一秒鐘不上場,我不在乎得分、籃板還是其他什麼,但如果你上了這輛車,你就是在說,『我將盡我所能,盡一切努力贏得這場比賽。』」

搶七生死戰,在湯普森、維金斯、波爾三人44中12的情況下,柯瑞一人就出手38次,投中20個球,入帳50分。面對本報提問如何防住柯瑞時,柯瑞說,「希望我們永遠沒搞清怎麼防。(Hopefully we'll never find out)」

這個回答當時引起在場記者的笑聲,在NBA推特等社媒上也反響很大。僅僅相關影片點擊率超240萬。

"Hopefully we never find out."



