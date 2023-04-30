勇士搶七狂勝國王 柯瑞50分刷新3記錄

柯瑞全場砍下50分8籃板6助攻，率領勇士搶七大勝國王，挺進西區半決賽。（記者劉先進╱攝影）

衛冕冠軍金州勇士 30日下午以120比100客場大勝沙加緬度國王，拿下首輪季後賽 搶七大戰，淘汰對手，挺進西區半決賽，對陣洛杉磯湖人。雙方首戰將於5月2日在勇士主場開打。柯瑞 再次扮演救世主的角色，全場38中20狂砍50分8籃板6助攻。38次投籃是生涯新高，50分得分刷新搶七大戰的最高得分記錄，也是個人季後賽得分最高。柯瑞賽後回答本報提問時玩笑說，「希望沒有球隊找到方法怎麼防住我。」

柯瑞全場砍下50分8籃板6助攻，率領勇士搶七大勝國王，挺進西區半決賽。（記者劉先進╱攝影）

上一場背水一戰的國王教練布朗（Mike Brown）主動變陣，將薩博尼斯 (Domantas Sabonis)的使用時間縮小，關鍵時刻擺上福克斯（De’Aaron Fox）、蒙克（Malik Monk）、奈爾斯（Trey Lyers）、戴維斯（Terence Davis）和穆雷（Keegan Murray）等人的五小陣容，主打快節奏和投射。

這三人都有三分投射，逼迫勇士不敢採取下沉禁區的防守策略，採取貼防，於是場上空間變大。國王屢次使用突破分球投射三分，打穿勇士防線。全場國王投進17個三分，而勇士只有10個入賬。且國王不少快攻在勇士沒來得及回防前就進球。平均年齡較大的勇士，快攻得分只有9分，比國王少9分。蒙克上一場就說，「知道球隊可以打快，勇士有點累了，我們更年輕，第七場還會嘗試打快。」

柯瑞全場砍下50分8籃板6助攻，率領勇士搶七大勝國王，挺進西區半決賽。（記者劉先進╱攝影）

本場國王在第三節落後時再次祭出五小陣容。且防守端貼防外線，希望鎖死柯瑞的三分。但柯瑞充分利用靈活步伐突破，在國王護筐疲軟的情況下，頻繁內線得分，他三分雖然只有18中7，但兩分球20中13，將國王的防線擊垮。

柯瑞賽後回答本報提問時說，希望沒有球隊能找到防守的方法。他說，總是可以去到記憶庫，搜尋在環境下的感受。「我們喜愛這種氛圍，球隊已經打了很多關鍵比賽了。我在第六場比賽後說過，專注於細節或你試圖執行的細節，相信球場上的每個隊友。我們在板凳上有很大的能量。每個出場的人都是帶著正確的意圖。大家坐在板凳上，有很多對話交流和團結，這至關重要。一切都緊密相連。你在球場上，明確知道想要做什麼。好的事情通常會發生，這是一個很好的機遇，在客場對陣的時候，團結一心。」

大個子魯尼全場入賬11分21個籃板，首輪系列賽三次搶了20個以上的籃板，也是自從2008年以來，首個球員在單個系列賽中有三次得到20個以上籃板。教頭柯爾賽後稱讚說，魯尼是NBA中最優秀的中鋒之一。

湯普森三分10中2得到16分。他賽後說，自己投籃只有19中4，非常惡心，但場上正負值有30，「我接受這個。」柯爾則稱讚說，湯普森在投籃表現不佳的情況下，仍然打得不錯，有出色防守。